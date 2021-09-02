خلاص برشلونة.. بيانيتش يطير إلى تركيا من أجل بشكتاش

اتجه البوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني إلى مدينة اسطنبول التركية، حيث من المنتظر وصوله، وذلك من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى بشكتاش.

يأتي ذلك بعد مفاوضات مطولة مع وجهات متعددة، على رأسها محاولات اللاعب للعودة إلى ناديه السابق يوفنتوس، وهي المفاوضات التي كانت في طريقها للإتمام على سبيل الإعارة.

وفشلت هذه المفاوضات في نهاية المطاف بسبب رفض برشلونة لفكرة تحمل جزء من راتب اللاعب، إذ أن هدف إدارة البلوجرانا الرئيسي من بيع بيانيتش أو إعارته هو التخلص أصلا من راتبه.

ونشر بيانيتش صورة له عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تظهره في طائرة خاصة، مؤكدا أن انتقاله إلى بشكتاش بات مسألة وقت تنتظر الفحوصات الطبية الروتينية.

وكان ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس يتوقع عودة بيانيتش إليه هذا الصيف، ولكن انتهى وقت كبار أوروبا في السوق بنهاية الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي.

على النقيض تماما، يملك الأتراك حرية الحركة، حيث ينتهي سوق الصيف بالنسبة للدوري التركي في الثامن من سبتمبر.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس"، فإن بيانيتش قد اتخذ هذه الخطوة لأنه لا يريد البقاء بدون ممارسة كرة القدم حتى يأتي يناير، موعد الانتقالات الشتوية، كما أوضح أن التفاصيل النهائية بخصوص تقسيم الراتب وما إلى ذلك سيتم حسمها بين الناديين.

يذكر أن لاعب الوسط البوسني انضم إلى صفوف برشلونة في سوق صيف 2020، قادما في صفقة تبادلية ذهب بمقتضاها البرازيلي أرتور ميلو إلى الجانب الآخر.