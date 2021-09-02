بالتسجيل والصناعة.. إبراهيموفيتش يستعد لإنقاذ ميلان بعد عزل جيرو

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 21:04

كتب : أحمد أباظة

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

يستعد زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي للعودة بأقوى صورة ممكنة، حيث سجل هدفين وصنع آخر خلال مباراة تدريبية في مركز تدريبات الفريق "ميلانيلو".

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض لإصابة في ركبته اليسرى خلال منافسات الموسم الماضي من الدوري الإيطالي، تحديدا في التاسع من مايو.

وأتت هذه الإصابة لتطيح بخطط النجم السويدي الدولي بالعودة إلى منتخب بلاده في منافسات يورو 2020 المؤجلة من العام الماضي.

أخبار متعلقة
تقرير: ميلان يستغل التوقف الدولي للتفاوض مع كيسي على التجديد ميلان يحسم صفقتين خلال 20 دقيقة ليفربول إيكو: إصابة فيرمينو ليست قوية.. وسباق مع الزمن للحاق بمواجهة ميلان

وبحسب "سكاي سبورت إيطاليا" فإن إبراهيموفيتش يستهدف العودة في المباراة التالية بعد التوقف الدولي ضد لاتسيو، والآن بات وجوده أكثر ضرورة في ظل المتغيرات الجديدة.

وكان ميلان قد تعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، وبالفعل بدأ بصورة جيدة ولكنه أصيب بفيروس كورونا، الأمر الذي ترك الفريق بحاجة لجهود زلاتان.

ويمر ميلان بمنعطف هام في منافساته الحالية، فبعد مواجهة لاتسيو يبدأ رحلته في دوري أبطال أوروبا الذي يعود إليه للمرة الأولى منذ عام 2013.

ويستهل الروسونيري مواجهاته في دوري الأبطال بمواجهة ليفربول الإنجليزي في دور المجموعات، وهو نفس الفريق الذي واجهه في النهائي مرتين، الأولى عام 2005 في ليلة اسطنبول الشهيرة والتي انتهت بقلب ليفربول خسارته 3-0 إلى تعادل 3-3 ثم فوز بركلات الترجيح، والثانية في 2007 وفاز ميلان 2-1.

وفي ظهوره بمباراة تدريبية، أظهر إبراهيموفيتش قدرته على الحسم رغم معاناته البدنية في النصف الثاني من الموسم الماضي، وتشير "سكاي" إلى اقترابه من الجاهزية اللازمة للبدء في التشكيل الأساسي لمواجهة لاتسيو.

يذكر أن جيرو كان قد سجل هدفين في شباك كالياري بالمباراة السابقة، قبل أن يصاب بفيروس "كوفيد-19" ويضطر للخضوع إلى العزل المنزلي.

ميلان إبراهيموفيتش الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خلاص برشلونة.. بيانيتش يطير إلى تركيا من أجل بشكتاش 6 دقيقة | أوروبا
تصفيات المونديال – لبنان يفرض التعادل على الإمارات.. وإيران تتجاوز سوريا 10 دقيقة | آسيا
سكاي: أرسنال يقترب من طريد توتنام 21 دقيقة | أوروبا
بالتسجيل والصناعة.. إبراهيموفيتش يستعد لإنقاذ ميلان بعد عزل جيرو 32 دقيقة | الدوري الإيطالي
التشكيل الأغلى في ميركاتو 2021.. جريليش على القمة وثلاثي من أرسنال 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة النني وغيابه عن معسكر منتخب مصر 49 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات المونديال - بوركينا تقهر النيجر.. وبنين تتجاوز مدغشقر 53 دقيقة | إفريقيا
التشكيل - بنشرقي على دكة بدلاء المغرب.. وأطهر الطاهر أساسيا مع السودان 58 دقيقة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك