التشكيل - بنشرقي على دكة بدلاء المغرب.. وأطهر الطاهر أساسيا مع السودان

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي مع المغرب أمام السنغال

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل أسود الأطلس الذي يستهل مشوار تصفيات كأس العالم 2022 بمواجهة السودان.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: سفيان إمرابط ومنير الحدادي وأشرف بنشرقي لاعب الزمالك.

فيما يبدأ أطهر الطاهر لاعب سموحة في تشكيل منتخب السودان.

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وجاء تشكيل أسود الأطلس كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – غانم سايس – نايف أكرد – أدم ماسينا

الوسط: أيمن برقوق – عادل تاعرابت – إلياس الشاعر

الهجوم: زكريا أبو خلال - يوسف النصيري - ريان مامي

فيما جاء تشكيل صقور الجديان:

حراسة المرمى: عبدالله أبوعشرين.

الدفاع: أطهر الطاهر - محمد الغربال - وضاح إبراهيم - أمير كمال.

الوسط: صامويل ميرغني - فارس عبدالله - ضياء الدين محجوب - أبو عاقلة عبدالله.

الهجوم: صلاح عادل - نصر الدين الشغيل.

وتتواجد المغرب والسودان في المجموعة رفقة غينيا وغينيا بيساو.

وكانت مباراة غينيا وغينيا بيساو قد انتهت أمس الأربعاء بالتعادل بنتيجة 1-1.

يُذكر أن منتخب السودان يتواجد مع مصر في دور المجموعات من كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية المقبلتين.

المغرب السودان تصفيات كأس العالم 2022 أطهر الطاهر أشرف بنشرقي
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