التشكيل - بنشرقي على دكة بدلاء المغرب.. وأطهر الطاهر أساسيا مع السودان
الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 20:38
كتب : FilGoal
أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل أسود الأطلس الذي يستهل مشوار تصفيات كأس العالم 2022 بمواجهة السودان.
أشرف بنشرقي
النادي : الزمالك
ويتواجد على مقاعد البدلاء: سفيان إمرابط ومنير الحدادي وأشرف بنشرقي لاعب الزمالك.
فيما يبدأ أطهر الطاهر لاعب سموحة في تشكيل منتخب السودان.
وجاء تشكيل أسود الأطلس كالآتي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: أشرف حكيمي – غانم سايس – نايف أكرد – أدم ماسينا
الوسط: أيمن برقوق – عادل تاعرابت – إلياس الشاعر
الهجوم: زكريا أبو خلال - يوسف النصيري - ريان مامي
فيما جاء تشكيل صقور الجديان:
حراسة المرمى: عبدالله أبوعشرين.
الدفاع: أطهر الطاهر - محمد الغربال - وضاح إبراهيم - أمير كمال.
الوسط: صامويل ميرغني - فارس عبدالله - ضياء الدين محجوب - أبو عاقلة عبدالله.
الهجوم: صلاح عادل - نصر الدين الشغيل.
وتتواجد المغرب والسودان في المجموعة رفقة غينيا وغينيا بيساو.
وكانت مباراة غينيا وغينيا بيساو قد انتهت أمس الأربعاء بالتعادل بنتيجة 1-1.
يُذكر أن منتخب السودان يتواجد مع مصر في دور المجموعات من كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية المقبلتين.