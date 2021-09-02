تقرير تونسي: ظهير الصفاقسي يتمسك بالانتقال لـ فاركو رغم مطالب ناديه

يتمسك عزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي بالانتقال لصفوف فاركو رغم مطالب فريقه.

وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية فأن غومة يرغب في خوض التجربة الاحترافية بالنادي المصري الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وينتظر الظهير الأيسر تغيير نادي الصفاقسي لموقفه بـ "بشأن الطلبات التي عطلت انتقاله لـ فاركو".

وأضاف التقرير أن فاركو لم يستطع تلبية كافة مطالب الصفاقسي للحصول على خدمات اللاعب.

غومة البالغ 23 عاما خاض الموسم الماضي 30 مباراة بقميص الصفاقسي في جميع المسابقات واكتفى بتسجيل هدفا واحدا وتوج مع الفريق بلقب كأس تونس للمرة الثانية في آخر 3 مواسم.

يُذكر أن فاركو ضم النيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي.

وحصل فاركو على خدمات كلا من الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى من بيراميدز وأحمد مودي من المقاصة.