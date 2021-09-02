كرة يد - اللقب الرابع.. الأهلي يقهر وداد سمارة ويحصد كأس الكؤوس الإفريقية

تُوج الأهلي بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، بتغلبه على وداد السمارة المغربي في مدينة مكناس المغربية.

وفاز الأهلي بنتيجة 29-24 بعد أن فرض سيطرته على أغلب فترات اللقاء.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما 12-10، قبل أن يوسّع الفارق في الشوط الثاني.

ليرفع الأهلي رصيده من الألقاب في هذه البطولة إلى 5 بعد أن لعب النهائي التاسع في تاريخه.

وبالتالي تأهل الأهلي إلى كأس السوبر الإفريقي في انتظار الفائز بدوري أبطال إفريقي لمواجهته في أبريل أو مايو.

ولم يُلعب سوبر الموسم الماضي حتى اللحظة ويقام في 10 سبتمبر المقبل بين الأهلي والزمالك بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا.

وسبق للأهلي التتويج باللقب أعوام 2013، و2017، و2018، فيما خسر نهائي 2019 أمام النجم الساحلي.

ولم يغب الأهلي عن النهائي منذ 2013 إلا في نسخة 2016.

وحصد إسلام حسن قائد الأهلي لقبه الرابع في المسابقة.

ولم تغب الفرق المصرية عموما عن النهائي منذ 2008 وقتما تواجه الإفريقي التونسي ومولودية سعيدة الجزائري.

فيما خاض وداد السمارة النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ولم يحصد المغرب اللقب عموما منذ 1996 عن طريق كوكب مراكش.