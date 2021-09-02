ليكيب: مبابي يترك معسكر فرنسا بسبب الإصابة

يترك كيليان مبابي معسكر منتخب فرنسا بعد تعرضه لإصابة في الركبة في مواجهة البوسنة والهرسك أمس الأربعاء.

وكان منتخب فرنسا قد تعادل أمس مع البوسنة بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة المؤهلة لكأس العالم 2022.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية لم تكشف الأشعة التي أجراها المهاجم الشاب مدى قوة الإصابة، إلا أن الطاقم الفني للمنتخب الفرنسي لا يرغب في اتخاذ أي مخاطرة.

وأضاف التقرير أنه بعد مناقشات مع باريس سان جيرمان فأن اللاعب سيغيب عن مواجهتي أوكرانيا وفنلندا في تصفيات كأس العالم 2022 والتي تقام الشهر الجاري.

وخرج مبابي أمام البوسنة في الدقيقة 90 وحل بدلا منه موسى ديباي بديلا.

وتتصدر الديوك الفرنسية ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات بفارق 4 نقاط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني.

مبابي (22 عاما) خاض 49 مباراة دولية سجل خلالها 17 هدفا بقميص أبطال العالم.

وخاض مبابي الموسم الجاري 4 مباريات بقميص باريس سان جيرمان وسجل 3 أهداف.