ليكيب: مبابي يترك معسكر فرنسا بسبب الإصابة

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 18:55

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا وسويسرا - يورو 2020

يترك كيليان مبابي معسكر منتخب فرنسا بعد تعرضه لإصابة في الركبة في مواجهة البوسنة والهرسك أمس الأربعاء.

وكان منتخب فرنسا قد تعادل أمس مع البوسنة بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة المؤهلة لكأس العالم 2022.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية لم تكشف الأشعة التي أجراها المهاجم الشاب مدى قوة الإصابة، إلا أن الطاقم الفني للمنتخب الفرنسي لا يرغب في اتخاذ أي مخاطرة.

أخبار متعلقة
ليس مبابي.. كانال بلوس: ريال مدريد يتعاقد مع كامافينجا مونت كارلو: مبابي تقبل قرار باريس بالإبقاء عليه ماركا: مبابي إلى أين؟ حرب الساعات الأخيرة بين ريال مدريد وباريس بوكيتينو: رحيل مبابي؟ مجالنا مليء بالشائعات

وأضاف التقرير أنه بعد مناقشات مع باريس سان جيرمان فأن اللاعب سيغيب عن مواجهتي أوكرانيا وفنلندا في تصفيات كأس العالم 2022 والتي تقام الشهر الجاري.

وخرج مبابي أمام البوسنة في الدقيقة 90 وحل بدلا منه موسى ديباي بديلا.

وتتصدر الديوك الفرنسية ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات بفارق 4 نقاط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني.

مبابي (22 عاما) خاض 49 مباراة دولية سجل خلالها 17 هدفا بقميص أبطال العالم.

وخاض مبابي الموسم الجاري 4 مباريات بقميص باريس سان جيرمان وسجل 3 أهداف.

كيليان مبابي فرنسا باريس سان جيرمان تصفيات كأس العالم 2022
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - اللقب الرابع.. الأهلي يقهر وداد سمارة ويحصد كأس الكؤوس الإفريقية 21 دقيقة | مصر
بشرى لـ مانشستر يونايتد.. إعفاء رونالدو من الاستمرار مع البرتغال 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: خصم 50% على قمصان ميسي وجريزمان مع برشلونة 44 دقيقة | الدوري الإسباني
ليكيب: مبابي يترك معسكر فرنسا بسبب الإصابة 56 دقيقة | تصفيات كأس العالم
لزيادة قاعدة ممارسة الفتيات للرياضة.. أكاديمية لكرة القدم النسائية في جميع أندية وادى دجلة ساعة | مصر
ماركا: بشكتاش يضغط على برشلونة من أجل بيانيتش ساعة | الدوري الإسباني
انتهت في كأس الكؤوس - الأهلي (29) (24) وداد السمارة المغربي.. اللقب أهلاوي 2 ساعة | مصر
كوبر يتعثر في أول اختبار.. تنزانيا تفرض التعادل على الكونغو الديمقراطية 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 3 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
قد ينال إعجابك