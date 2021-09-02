انتهت في كأس الكؤوس - الأهلي (29) (24) وداد السمارة المغربي.. اللقب أهلاوي

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 17:19

كتب : FilGoal

فوز الأهلي بكأس مصر لكرة اليد

يلتقي الأهلي مع وداد السمارة المغربي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للنهائي المرتقب يمكنك متابعتها من هـــنـــا

ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة

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نهاية المباراة.. اللقب أهلاوي

الأهلي (29) (24) وداد السمارة

الأهلي (26) (21) وداد السمارة

الأهلي (23) (20) وداد السمارة

الأهلي (20) (18) وداد السمارة

الأهلي (19) (16) وداد السمارة

الأهلي (17) (16) وداد السمارة

الأهلي (17) (15) وداد السمارة

وقطع مستطع للأهلي

الأهلي (16) (15) وداد السمارة

الأهلي (16) (14) وداد السمارة

الأهلي (16) (12) وداد السمارة

الأهلي (16) (11) وداد السمارة

الأهلي (13) (11) وداد السمارة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.29:10 الأهلي (12) (10) وداد السمارة

ق.27:10 الأهلي (12) (9) وداد السمارة

ق.24:30 الأهلي (11) (9) وداد السمارة

ق.23:10 الأهلي (10) (9) وداد السمارة

ق.22:22 الأهلي (10) (8) وداد السمارة

ق.21:33 الأهلي (8) (9) وداد السمارة

ق.18:55 الأهلي (9) (7) وداد السمارة

ق.18:00 الأهلي (6) (9) وداد السمارة

وقت مستقطع للفريق المغربي

ق.14:30 الأهلي (8) (6) وداد السمارة

ق.13:00 الأهلي (6) (7) وداد السمارة

ق.12:00 الأهلي (6) (6) وداد السمارة

ق.11:30 الأهلي (5) (6) وداد السمارة

ق.10:50 الأهلي (5) (5) وداد السمارة

ق.9:30 الأهلي (4) (5) وداد السمارة

ق.8:50 الأهلي (4) (4) وداد السمارة

ق.7:39 الأهلي (3) (4) وداد السمارة

ق.7:00 الأهلي (3) (3) وداد السمارة

ق.6:04 الأهلي (2) (3) وداد السمارة

ق.5:00 الأهلي (2) (2) وداد السمارة

ق.4:30 الأهلي (1) (2) وداد السمارة

ق.3:20 الأهلي (1) (1) وداد السمارة

ق.1:15 الأهلي (1) (0) وداد السمارة

بداية المباراة

بداية المباراة في السادسة مساءً

كرة يد الأهلي
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