تصفيات كأس العالم - عمان تصعق اليابان.. والعراق تعود من كوريا بنقطة ثمينة

فجر المنتخب العُماني مفاجأة مدوية في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بالفوز على نظيره الياباني في أرضه.

وسجل العماني عصام صبحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من مباراة الجولة الأولى.

المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية تضم كل من اليابان وعمان والسعودية والصين وفيتنام وأستراليا.

وفي المجموعة الأولى، حقق المنتخب العراقي نقطة ثمينة بالتعادل مع مضيفه الكوري الجنوبي بلا أهداف.

وتضم المجموعة الأولى كل من العراق وكوريا الجنوبية وسوريا ولبنان والإمارات وإيران.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى من الدور الحاسم في وقت لاحق من يوم الخميس.

وتقام مباريات الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يلعب صاحب المركز الثالث ملحقا مع ثالث المجموعة الأولى، قبل أن يلعب الفائز منهما ملحقا عالميا قبل الوصول إلى المونديال.