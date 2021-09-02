الأهلي ينفي شائعة إعارة طاهر محمد طاهر وبدر بانون

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 16:30

كتب : حسام نور الدين

طاهر محمد طاهر الأهلي الإسماعيلي

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ما يتردد حول إعارة بدر بانون وطاهر محمد طاهر لاعبا الفريق.

بدر بانون

النادي : الأهلي

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أمير توفيق في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "هذا الكلام كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة".

وأضاف "طاهر محمد طاهر من العناصر المتميزة في الأهلي، ويعوّل عليه الجهاز الفني مع زملائه الكثير في المرحلة المقبلة".

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واستمر "هي شائعات هدفها زعزعة استقرار الفريق على غرار الشائعة التي ترددت من قبل عن وجود اتجاه لإعارة مدافع الفريق بدر بانون، وهو أيضًا كلام كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة".

مدير التعاقدات أتم "طاهر محمد طاهر، وبدر بانون، من العناصر الأساسية في الفريق، ولم يتردد من قريب ولا من بعيد أي حديث عن إمكانية رحيلهما".

وانضم طاهر محمد طاهر، وبدر بانون إلى الأهلي بداية الموسم الجاري من المقاولون العرب، ونادي الرجاء على الترتيب.

وأعلن الأهلي ضم 4 صفقات صيفية حتى الآن. هم طريم فؤاد ظهير أيمن النجوم، وحسام حسن مهاجم سموحة، بجانب لويس ميكيسون جناه سيمبا التنزاني، وبيرسي تاو جناح برايتون الإنجليزي.

في الدوري الأهلي بدر بانون طاهر محمد طاهر
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