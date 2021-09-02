استبعاد رمضان صبحي من بعثة مصر أمام الجابون للإصابة

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 16:15

كتب : بسام أبو بكر

رمضان صبحي مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

غادر رمضان صبحي لاعب منتخب مصر، قائمة الفريق المسافرة إلى الجابون للإصابة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد رمضان صبحي لاعب الفريق من قائمة المسافرين إلى الجابون بسبب إصابته بكسر في إصبع اليد اليمنى.

وتعرض رمضان صبحي إلى كسر في الإصبع بعد دقائق قليلة من مشاركته بديلا أمام أنجولا، لكنه أكمل اللقاء حتى نهايته.

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منتخب مصر فقد عمر جابر، وأكرم توفيق لاعبا الفريق للإصابة في وقت سابق، ليضم أحمد توفيق بدلا منهما.

مصر فازت على أنجولا بهدف مقابل لا شيء، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.

وتستعد مصر لمواجهة الجابون يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات.

وسستعيد مصر خدمات محمد صلاح، ومحمد النني خلال اللقاء بعدما توصل اتحاد الكرة لاتفاق مع فريقي ليفربول، وأرسنال على سفرهما إلى الجابون مباشرة.

اتحاد الكرة رمضان صبحي مصر الجابون
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