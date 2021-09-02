خبر في الجول – إيهاب جلال يتفق مع الإسماعيلي على الاستمرار

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 15:54

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الإسماعيلي

توصل إيهاب جلال مدرب نادي الإسماعيلي لاتفاق مع الفريق على الاستمرار خلال الموسم المقبل.

وحسبما علم FlGoal.com فإن الإسماعيلي أقنع إيهاب جلال بالاستمرار خلال الموسم المقبل، على أن يكون الإعلان الرسمي عقب إبرام الفريق لصفقات الموسم الجديد.

ويستهدف الإسماعيلي ضم 8 أو 9 لاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب الرؤية الفنية للجهاز الفني.

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إيهاب جلال تولى تدريب الإسماعيلي في شهر مارس الماضي، ليقود الفريق من مراكز الهبوط إلى منتصف الجدول.

جلال قاد الإسماعيلي في 19 مباراة. فاز في 9 مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر 7 مباريات.

واختتم الإسماعيلي مسابقة الدوري في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.

في الدوري الإسماعيلي إيهاب جلال
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