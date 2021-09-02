بارالمبياد طوكيو - الميدالية السابعة.. الزيات يحصد فضية التايكوندو بعد الانسحاب متأثرا بإصابته

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 15:40

كتب : FilGoal

محمد الزيات - تايكوندو بارالمبي

حصد محمد الزيات لاعب مصر الميدالية الفضية لمنافسات وزن 61 كجم في رياضة التايكوندو بعد الانسحاب قبل انطلاق اللقاء متأثرا بإصابته.

وكان الزيات قد تأهل للنهائي بعد قرار حكم اللقاء بإلغاء مواجهة نصف النهائي لتعمد دانييل سيدوروف لاعب روسيا إصابة لاعبنا.

وتسببت الإصابة في نقل الزيات إلى المستشفى ولم ينجح في خوض منافسات النهائي.

أخبار متعلقة
بارالمبياد طوكيو - رغم الخسارة في النتيجة.. الزيات يتأهل لنهائي التايكوندو بسبب قرار الحكم بارالمبياد طوكيو 2020 - منتخب الطائرة جلوس ينهي في المركز الخامس بارالمبياد طوكيو 2020 - أحمد مجدي يخسر في افتتاح مشواره بمنافسات الريشة الطائرة بارالمبياد طوكيو 2020 - عمرو فاروق في المركز السادس

وفاز الزيات في دور ثمن النهائي على أليخاندرو فيدال بنتيجة 17-11، قبل أن يهزم الفرنسي بوبا كونج 20-10 في ربع النهائي.

وفي مباراة نصف النهائي تأخر الزيات في النتيجة 24-8 قبل أن يتم إلغاء اللقاء واحتسابه للاعبنا المصري بسبب ضربة خاطئة من لاعب روسيا تسببت في إصابة الزيات.

وبذلك رفعت مصر رصيدها إلى 7 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات فضية و4 برونزية.

طوكيو 2020 بارالمبياد طوكيو الزيات
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - عمان تصعق اليابان.. والعراق تعود من كوريا بنقطة ثمينة 4 دقيقة | آسيا
الأهلي ينفي شائعة إعارة طاهر محمد طاهر وبدر بانون 7 دقيقة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك - هل تعرف كريستيانو رونالدو جيدا؟ 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استبعاد رمضان صبحي من بعثة مصر أمام الجابون للإصابة 22 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول – إيهاب جلال يتفق مع الإسماعيلي على الاستمرار 42 دقيقة | الدوري المصري
بارالمبياد طوكيو - الميدالية السابعة.. الزيات يحصد فضية التايكوندو بعد الانسحاب متأثرا بإصابته 57 دقيقة | طوكيو 2020
مصدر من المنتخب لـ في الجول: صلاح والنني يتواجدان أمام الجابون ساعة | منتخب مصر
إصابة جيرو بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
قد ينال إعجابك