بارالمبياد طوكيو - الميدالية السابعة.. الزيات يحصد فضية التايكوندو بعد الانسحاب متأثرا بإصابته

حصد محمد الزيات لاعب مصر الميدالية الفضية لمنافسات وزن 61 كجم في رياضة التايكوندو بعد الانسحاب قبل انطلاق اللقاء متأثرا بإصابته.

وكان الزيات قد تأهل للنهائي بعد قرار حكم اللقاء بإلغاء مواجهة نصف النهائي لتعمد دانييل سيدوروف لاعب روسيا إصابة لاعبنا.

وتسببت الإصابة في نقل الزيات إلى المستشفى ولم ينجح في خوض منافسات النهائي.

وفاز الزيات في دور ثمن النهائي على أليخاندرو فيدال بنتيجة 17-11، قبل أن يهزم الفرنسي بوبا كونج 20-10 في ربع النهائي.

وفي مباراة نصف النهائي تأخر الزيات في النتيجة 24-8 قبل أن يتم إلغاء اللقاء واحتسابه للاعبنا المصري بسبب ضربة خاطئة من لاعب روسيا تسببت في إصابة الزيات.

وبذلك رفعت مصر رصيدها إلى 7 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات فضية و4 برونزية.