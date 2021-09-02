إصابة جيرو بفيروس كورونا

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 15:27

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

أعلن نادي ميلان يوم الخميس أن لاعبه الفرنسي أوليفييه جيرو أصيب بفيروس كورونا.

وأفاد الروسونيري في بيان: "يؤكد نادي ميلان أن اختبار كوفيد-19 للاعب أوليفييه جيرو جاء إيجابيا".

وأضاف البيان: "تم إبلاغ السلطات الصحية المحلية المختصة على الفور".

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وأتم البيان "لم يختلط اللاعب ببقية أفراد الفريق منذ مباراة كالياري وهو حاليا في العزل".

أوليفييه جيرو انضم لميلان في 17 يوليو الماضي قادما من تشيلسي مقابل مليون يورو.

ميلان هو النادي السابع في مسيرة جيرو الذي بدأ في جرينوبل ولعب لإستري وتور ومونبيلييه.

ارتدى قميص أرسنال لمدة 5 مواسم ونصف ولعب لتشيلسي 3 مواسم ونصف.

وتوج جيرو بعشرة ألقاب مع الأندية التي لعب لها وفاز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

وكان حاضرا في يورو 2020 التي ودعها فريقه من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح.

وابتعد جيرو عن المشاركة الأساسية في الموسم الماضي مع تشيلسي إذ لعب 1200 دقيقة فقط.

لذلك فضل الرحيل عن النادي الإنجليزي.

أوليفييه جيرو ميلان
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