في الدرجة الثانية – الأندية ترفض فصل الشركات.. وتحديد تقسيمة المجموعات

رفضت أندية دوري الدرجة الثانية مقترح إقامة مجموعة منفصلة لأندية الشركات.

وانتهى اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية دوري القسم الثاني قبل قليل، ليشهد رفض الأندية لمقترح اتحاد الكرة بإقامة مجموعة خاصة لأندية الشركات منفصلة.

وتمسكت الأندية بالاحتفاظ بجدول الدوري بنفس شكله الحالي مقسمين على ثلاث مجموعات.

من جهة أخرى، اقترح اتحاد الكرة انطلاق الدوري يوم 23 سبتمبر، في حين تمسكت الأندية بأن تكون البداية يوم 30 سبتمبر.

وأخيرا، كشف اتحاد الكرة عن تقسيمة المجموعات للموسم المقبل، إذ تواجد أسوان في مجموعة الصعيد، فيما تواجد فريقا الإنتاج الحربي، ووادي دجلة في مجموعة القاهرة وخط القناة.

وجاءت تقسيمة المجموعات كالتالي:

مجموعة الصعيد

1-نادي الألومينيوم. (قنا)

2-نادي المنيا. (المنيا)

3-نادي الإعلاميين. (الجيزة)

4-نادي بني سويف. (بني سويف)

5-نادي الفيوم. (الفيوم)

6-نادي بترول أسيوط. (أسيوط)

7-نادي سوهاج. (سوهاج)

8-نادي ديروط. (أسيوط)

9-نادي قنا. (قنا)

10-نادي كيما أسوان. (أسوان)

11-نادي تليفونات بني سويف. (بني سويف)

12-نادي المدينة المنورة. (الأقصر)

13-نادي البداري. (أسيوط)

14-نادي ملوي. (المنيا)

15-مركز شباب طامية. (الفيوم)

16-نادي أسوان. (أسوان)

مجموعة القاهرة والقناة

1-نادي الداخلية. (القاهرة)

2-نادي بورتو السويس. (السويس)

3-نادي النصر. (القاهرة)

4-نادي القناة. (الإسماعيلية)

5-نادي بتروجت. (السويس)

6-نادي منتخب السويس. (السويس)

7-نادي الترسانة. (الجيزة)

8-نادي مصر. (الجيزة)

9-نادي المريخ. (بورسعيد)

10-نادي السكة الحديد. (القاهرة)

11-نادي المصرية للاتصالات. (القاهرة)

12-نادي بلبيس. (الشرقية)

13-نادي بورفؤاد. (بورسعيد)

14-نادي بنها. (القليوبية)

15-نادي الإنتاج الحربي. (القليوبية)

16-نادي وادي دجلة. (القاهرة)

مجموعة بحري والإسكندرية

1-نادي حرس الحدود. (الإسكندرية)

2-نادي بلدية المحلة. (الغربية)

3-نادي أبو قير للأسمدة. (الإسكندرية)

4-نادي الأوليمبي. (الإسكندرية)

5-نادي المنصورة. (الدقهلية)

6-نادي دكرنس. (الدقهلية)

7-نادي الرجاء. (مطروح)

8-نادي الحمام. (مطروح)

9-نادي سبورتنج. (الإسكندرية)

10-نادي ألعاب دمنهور. (البحيرة)

11-نادي كفر الشيخ. (كفر الشيخ)

12-نادي المجد السكندري. (الإسكندرية)

13-نادي المصري بالسلوم. (مطروح)

14-نادي الصيد بالمحلة. (الغربية)

15-نادي بيونيرز. (الدقهلية)

16-نادي الزرقا. (دمياط)