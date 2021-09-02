في الدرجة الثانية – الأندية ترفض فصل الشركات.. وتحديد تقسيمة المجموعات

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 15:13

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

رفضت أندية دوري الدرجة الثانية مقترح إقامة مجموعة منفصلة لأندية الشركات.

وانتهى اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية دوري القسم الثاني قبل قليل، ليشهد رفض الأندية لمقترح اتحاد الكرة بإقامة مجموعة خاصة لأندية الشركات منفصلة.

وتمسكت الأندية بالاحتفاظ بجدول الدوري بنفس شكله الحالي مقسمين على ثلاث مجموعات.

أخبار متعلقة
ثاني التدعيمات من الأهلي.. سموحة يضم فهد جمعة باكايوكو يعود إلى ميلان للمرة الثانية فوز مورينيو الثاني: روما يضرب ساليرنيتانا برباعية.. جيرو يقود ميلان لسحق كالياري بارالمبياد طوكيو 2020 - فضية ثالثة لمصر.. محمود عطية يحصد المركز الثاني في رفع الأثقال

من جهة أخرى، اقترح اتحاد الكرة انطلاق الدوري يوم 23 سبتمبر، في حين تمسكت الأندية بأن تكون البداية يوم 30 سبتمبر.

وأخيرا، كشف اتحاد الكرة عن تقسيمة المجموعات للموسم المقبل، إذ تواجد أسوان في مجموعة الصعيد، فيما تواجد فريقا الإنتاج الحربي، ووادي دجلة في مجموعة القاهرة وخط القناة.

وجاءت تقسيمة المجموعات كالتالي:

مجموعة الصعيد

1-نادي الألومينيوم. (قنا)

2-نادي المنيا. (المنيا)

3-نادي الإعلاميين. (الجيزة)

4-نادي بني سويف. (بني سويف)

5-نادي الفيوم. (الفيوم)

6-نادي بترول أسيوط. (أسيوط)

7-نادي سوهاج. (سوهاج)

8-نادي ديروط. (أسيوط)

9-نادي قنا. (قنا)

10-نادي كيما أسوان. (أسوان)

11-نادي تليفونات بني سويف. (بني سويف)

12-نادي المدينة المنورة. (الأقصر)

13-نادي البداري. (أسيوط)

14-نادي ملوي. (المنيا)

15-مركز شباب طامية. (الفيوم)

16-نادي أسوان. (أسوان)

مجموعة القاهرة والقناة

1-نادي الداخلية. (القاهرة)

2-نادي بورتو السويس. (السويس)

3-نادي النصر. (القاهرة)

4-نادي القناة. (الإسماعيلية)

5-نادي بتروجت. (السويس)

6-نادي منتخب السويس. (السويس)

7-نادي الترسانة. (الجيزة)

8-نادي مصر. (الجيزة)

9-نادي المريخ. (بورسعيد)

10-نادي السكة الحديد. (القاهرة)

11-نادي المصرية للاتصالات. (القاهرة)

12-نادي بلبيس. (الشرقية)

13-نادي بورفؤاد. (بورسعيد)

14-نادي بنها. (القليوبية)

15-نادي الإنتاج الحربي. (القليوبية)

16-نادي وادي دجلة. (القاهرة)

مجموعة بحري والإسكندرية

1-نادي حرس الحدود. (الإسكندرية)

2-نادي بلدية المحلة. (الغربية)

3-نادي أبو قير للأسمدة. (الإسكندرية)

4-نادي الأوليمبي. (الإسكندرية)

5-نادي المنصورة. (الدقهلية)

6-نادي دكرنس. (الدقهلية)

7-نادي الرجاء. (مطروح)

8-نادي الحمام. (مطروح)

9-نادي سبورتنج. (الإسكندرية)

10-نادي ألعاب دمنهور. (البحيرة)

11-نادي كفر الشيخ. (كفر الشيخ)

12-نادي المجد السكندري. (الإسكندرية)

13-نادي المصري بالسلوم. (مطروح)

14-نادي الصيد بالمحلة. (الغربية)

15-نادي بيونيرز. (الدقهلية)

16-نادي الزرقا. (دمياط)

في الدرجة الثانية اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - عمان تصعق اليابان.. والعراق تعود من كوريا بنقطة ثمينة 5 دقيقة | آسيا
الأهلي ينفي شائعة إعارة طاهر محمد طاهر وبدر بانون 7 دقيقة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك - هل تعرف كريستيانو رونالدو جيدا؟ 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استبعاد رمضان صبحي من بعثة مصر أمام الجابون للإصابة 22 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول – إيهاب جلال يتفق مع الإسماعيلي على الاستمرار 43 دقيقة | الدوري المصري
بارالمبياد طوكيو - الميدالية السابعة.. الزيات يحصد فضية التايكوندو بعد الانسحاب متأثرا بإصابته 57 دقيقة | طوكيو 2020
مصدر من المنتخب لـ في الجول: صلاح والنني يتواجدان أمام الجابون ساعة | منتخب مصر
إصابة جيرو بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
قد ينال إعجابك