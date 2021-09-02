كرة سلة - الزمالك يعلن ضم محترف جديد

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 14:41

كتب : إبراهيم رمضان

إدجار سوزا لاعب سلة الزمالك الجديد

كشف نادي الزمالك النقاب عن اسم محترفه الجديد لكرة السلة في الموسم المقبل.

وأعلن الزمالك ضم إدجار سوزا من دولة الدومينيكان، للعب في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

صاحب الـ33 عاما يشغل مركز لاعب صانع الألعاب، ويبلغ طوله 190 سم.

بدأ سوزا مسيرته الاحترافية عام 2010، وسبق له الفوز ببطولات أوروبا للأندية لكرة السلة عام 2018 رفقة فريق فينيزيا، والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا عام 2015، والدوري الإيراني عام 2016.

اللاعب الدومينيكاني سبق له الفوز أيضا بالدوري اللبناني عام 2017 مع فريق الرياضي اللبناني.

ومثل محترف الزمالك الجديد منتخب الدومينيكان في بطولة كأس العالم لكرة السلة في إسبانيا عام 2014.

كرة سلة الزمالك إدجار سوزا
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