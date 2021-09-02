ثاني التدعيمات من الأهلي.. سموحة يضم فهد جمعة

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 14:09

كتب : FilGoal

فهد جمعة - الأهلي

أعلن نادي سموحة ضم فهد جمعة مهاجم الأهلي الشاب في ثاني تدعيمات الفريق السكندري للموسم الجديد من الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد ضم حسام حسن مهاجم سموحة وكشف فرج عامر رئيس النادي السكندري أن هناك ثلاثة لاعبين سينضمون للفريق على سبيل الإعارة ضمن الصفقة.

ويعتبر فهد جمعة ثاني تدعيمات سموحة من الأهلي ضمن صفقة حسام حسن بعد أحمد رمضان بيكهام الظهير الأيمن.

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وكان سموحة قد أعلن أمس الأربعاء ضم بيكهام على سبيل الإعارة.

ويتبقى صفقة ثالثة لفريق سموحة من الأهلي ضمن انتقال حسام حسن إلى الأحمر.

وكشف فرج عامر رئيس سموحة في وقت سابق أن اللاعب الثالث سيكون مفاجأة.

ونفى رئيس سموحة أن يكون اللاعب الثالث طاهر محمد طاهر أو محمود كهربا.

إذ أشاد بمستوى الثنائي ولكنه أوضح عدم قدرة سموحة على تحمل راتب اللاعبين.

الأهلي سموحة فهد جمعة
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