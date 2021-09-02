دي ماريا يشن هجوما ناريا على لويس فان جال

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 13:59

كتب : FilGoal

دي ماريا و فان جال في مانشستر يونايتد

شن أنخل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان هجوما حادا على مدربه السابق في صفوف مانشستر يوناتيد، لويس فان جال.

دي ماريا لعب تحت قيادة فان جال حين كان يرتدي قميص الشياطين الحمر موسم 2014-2015.

وقال دي ماريا في تصريحات لشبكة TYC سبورتس: "كانت مشكلتي في مانشستر هي المدرب. كان فان جال هو المدرب الأسوأ في مسيرتي".

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وأضاف "كنت أسجل وأصنع الأهداف، وأجده في اليوم التالي يتحدث معي عن تمريراتي الخاطئة".

وتابع حديثه عن المدرب الهولندي قائلا "لقد كان ينقلني بين مراكز الملعب كثيرا".

وأتم دي ماريا "لويس فان جال لا يحب اللاعبين مثلما يحب نفسه أولا".

وظهر النجم الأرجنتيني بقميص يونايتد في 27 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وذلك بعد انتقاله من ريال مدريد في صيف 2014.

أنخل دي ماريا لويس فان جال مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان
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