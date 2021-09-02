اسكواش - الأهرامات تستضيف بطولة مصر الدولية للرجال والسيدات

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 13:25

كتب : FilGoal

الأهرامات - اسكواش

تستضيف الأهرامات بطولة مصر الدولية لرجال وسيدات الاسكواش خلال الشهر الجاري.

وتقام البطولة في الفترة من 10 إلى 17 سبتمبر الجاري تحت تنظيم شركة I-Events أمام سفح الأهرامات.

وتُلعب البطولة تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار وتعتبر النسخة الثالثة للبطولة على التوالي.

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وتعتبر بطولة مصر الدولية واحدة من الثماني بطولات الكبرى على مستوى العالم.

ويبلغ مجموع جوائزها 540 ألف دولار وتقام مباريات الدور التمهيدي بملاعب New Giza على أن تبدأ منافسات الملعب الزجاجي أمام الأهرامات يوم 12 سبتمبر.

ويشارك في البطولة 96 لاعب ولاعبة دوليين من 26 دولة مختلفة.

وقال عمرو منسي رئيس الشركة المنظمة للبطولة: "أشكر حسين أباظة الرئيس التنفيذي لبنك CIB لدعمه المستمر للاسكواش على مدار السنوات الماضية".

وتابع "يعود ذلك على لعبة الاسكواش بالتطوير المستمر في مصر والعالم".

ويسيطر اللاعبون المصريون على لقب بطولة الأهرامات على مستوى الرجال والسيدات إذ حصدت رنيم الوليلي ونور الشربيني على لقب السيدات.

كما فاز كريم عبد الجواد بلقب النسخة الأولى بينما علي فرج بطل العالم قد حصل على لقب النسخة الثانية.

اسكواش علي فرج نور الشربيني
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