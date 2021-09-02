خبر في الجول – إلغاء لائحة استقالة المدربين.. وقواعد ضم الأجانب

للدوري المصري قواعد تحدد الأجانب المستقدمين للمسابقة، تحتوي على شروط وأعداد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة سمح بـ 30 لاعبا لكل فريق بالموسم المقبل، بالإضافة إلى 5 لاعبين تحت السن.

أما بخصوص الأجانب، فمسموح بقيد 5 لاعبين أجانب بقائمة كل فريق بحد أقصى، على أن يعامل لاعب فلسطيني واحد معاملة اللاعب المصري.

وليس مسموحا لغير المصري، شغل مركز حراسة المرمى بأي فريق.

من جهة أخرى، يشترط أن يكون اللاعب الأجنبي المتعاقد معه، مقيدا في دوري الدرجة الأولى أو الثانية في بلده.

المدربون

وقرر اتحاد الكرة إلغاء بند منع المدربين من تولي تدريب فرق بالدوري الممتاز بحالة الاستقالة من تدريب أي فريق بالدوري الممتاز، والذي كان متبعا في الموسم الماضي.

كان اتحاد الكرة قد أعلن مد فترة القيد الثانية للدوري الممتاز بالموسم الجديد إلى 7 أكتوبر المقبل.