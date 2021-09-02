المقاولون: لم نفكر لحظة في الاستغناء عن النحاس.. رفضنا عرض المصري لضم إدوارد

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 13:10

كتب : FilGoal

لويس إدواردو - الأهلي والمقاولون العرب

نفى محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب أن يكون النادي قد فكر خلال الموسم في الاستغناء عن عماد النحاس المدير الفني للفريق.

كما كشف عن رفض المقاولون العرض المقدم من النادي المصري لضم لويس إدوارد جناح الفريق.

وقال عادل عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم نفكر لحظة في الاستغناء عن عماد النحاس".

أخبار متعلقة
المقاولون العرب يعلن عبر في الجول ضم نجم موريتانيا الاتحاد ينهي الدوري بثلاثية في المقاولون.. وتعادل مثير بين دجلة والإنتاج المقاولون: الزمالك صاحب قرار استمرار الجزيري من عدمه.. ونستهدف 6 صفقات جديدة الفوز الرابع على التوالي.. المقاولون يواصل صحوته المتأخرة ويهزم المحلة

وتابع "عقدنا جلسة لوضع الخطوط العريضة للموسم الجديد، وناقشنا أهدافنا ومعرفة مطالبه وكيفية تنفيذها".

وأضاف محمد عادل "رئيس النادي وعد بتوفير الأموال اللازمة للتعاقد مع اللاعبين الذين طلبهم النحاس".

وكشف المشرف العام على الكرة بالمقاولون "تلقينا عرضا بالفعل من المصري لضم لويس إدوارد، لكن رفضنا رحيله هذا الموسم".

وواصل "نحسم خلال ساعات قليلة بعض اللاعبين الراحلين، وأعلنا بالفعل عن رحيل هيثم الجويني ونسيم نغموس وإيدو موزيس".

واختتم تصريحاته "ما يقال عن ترشيح عماد النحاس للأهلي لا أساس له من الصحة".

المقاولون العرب المصري لويس إدواردو
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - عمان تصعق اليابان.. والعراق تعود من كوريا بنقطة ثمينة 4 دقيقة | آسيا
الأهلي ينفي شائعة إعارة طاهر محمد طاهر وبدر بانون 6 دقيقة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك - هل تعرف كريستيانو رونالدو جيدا؟ 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استبعاد رمضان صبحي من بعثة مصر أمام الجابون للإصابة 21 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول – إيهاب جلال يتفق مع الإسماعيلي على الاستمرار 42 دقيقة | الدوري المصري
بارالمبياد طوكيو - الميدالية السابعة.. الزيات يحصد فضية التايكوندو بعد الانسحاب متأثرا بإصابته 57 دقيقة | طوكيو 2020
مصدر من المنتخب لـ في الجول: صلاح والنني يتواجدان أمام الجابون ساعة | منتخب مصر
إصابة جيرو بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
قد ينال إعجابك