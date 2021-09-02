بارالمبياد طوكيو - رغم الخسارة في النتيجة.. الزيات يتأهل لنهائي التايكوندو بسبب قرار الحكم

تأهل محمد الزيات لاعب مصر إلى نهائي منافسات وزن 61 كجم برياضة التايكوندو بعد مواجهة دانييل سيدوروف ممثل روسيا.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم لاعب روسيا 24-8 في الجولة الثانية قبل أن يعلن الحكم فوز الزيات وإلغاء المباراة.

وجاء قرار الحكم بسبب تعمد سيدوروف إصابة الزيات والتي لزمت نقله إلى المستشفى.

وضمن الزيات ميدالية تاريخية لمصر كأول ميدالية في رياضة التايكوندو بالألعاب البارالمبية.

وتقام المباراة النهائية بين الزيات والبرازيلي ناثان سوداريو الساعة 2:15 عصرا بتوقيت مصر.

وحصدت مصر إلى الآن 6 ميداليات متنوعة (2 فضية - 4 برونزية)