بارالمبياد طوكيو - رغم الخسارة في النتيجة.. الزيات يتأهل لنهائي التايكوندو بسبب قرار الحكم

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 12:34

كتب : FilGoal

محمد الزيات - تايكوندو بارالمبي

تأهل محمد الزيات لاعب مصر إلى نهائي منافسات وزن 61 كجم برياضة التايكوندو بعد مواجهة دانييل سيدوروف ممثل روسيا.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم لاعب روسيا 24-8 في الجولة الثانية قبل أن يعلن الحكم فوز الزيات وإلغاء المباراة.

وجاء قرار الحكم بسبب تعمد سيدوروف إصابة الزيات والتي لزمت نقله إلى المستشفى.

أخبار متعلقة
بارالمبياد طوكيو 2020 - منتخب الطائرة جلوس ينهي في المركز الخامس بارالمبياد طوكيو 2020 - أحمد مجدي يخسر في افتتاح مشواره بمنافسات الريشة الطائرة بارالمبياد طوكيو 2020 - عمرو فاروق في المركز السادس بارالمبياد طوكيو 2020 - أماني إبراهيم في المركز الرابع وراندا تاج الدين خامسة بمنافسات رفع الأثقال

وضمن الزيات ميدالية تاريخية لمصر كأول ميدالية في رياضة التايكوندو بالألعاب البارالمبية.

وتقام المباراة النهائية بين الزيات والبرازيلي ناثان سوداريو الساعة 2:15 عصرا بتوقيت مصر.

وحصدت مصر إلى الآن 6 ميداليات متنوعة (2 فضية - 4 برونزية)

طوكيو 2020 بارالمبياد طوكيو محمد الزيات تايكوندو
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: بشكتاش يطلب رسميا ضم النني من أرسنال 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بارالمبياد طوكيو - رغم الخسارة في النتيجة.. الزيات يتأهل لنهائي التايكوندو بسبب قرار الحكم 24 دقيقة | طوكيو 2020
كرة يد - البحث عن اللقب الرابع.. الأهلي أمام وداد سمارة في نهائي كأس الكؤوس 33 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب المغرب يفتح النار على زياش ويوضح أسباب استبعاده 45 دقيقة | إفريقيا
بسبب الإصابات.. ارتفاع عدد العائدين لبايرن من معسكرات منتخباتهم ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 2 سبتمبر 2021.. الأهلي بنهائي إفريقيا لليد وتصفيات كأس العالم ساعة | مصر
بارالمبياد طوكيو 2020 - منتخب الطائرة جلوس ينهي في المركز الخامس ساعة | طوكيو 2020
أسوان يعلن انتقال شبانة إلى الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
قد ينال إعجابك