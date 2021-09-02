كرة يد - البحث عن اللقب الرابع.. الأهلي أمام وداد سمارة في نهائي كأس الكؤوس

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 12:24

كتب : محمد سمير

أبرز صور تتويج فريق الأهلي لكرة اليد ببطولة كأس الكؤوس

تأهل فريق رجال الأهلي لكرة اليد إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية في نسختها رقم 37 للعب أمام وداد سمارة المغربي.

وتقام بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في مدينة مكناس المغربية ويتأهل وداد سمارة للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ويسعى الأهلي لحصد لقبه الرابع في البطولة وفض الشراكة مع فريق الترجي التونسي إذ لكل منهما 3 بطولات.

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ووصل الأهلي لنهائي البطولة للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، وسبق وخسر الأهلي 5 نهائيات سابقة أخرهم النسخة الماضية أمام النجم الساحلي.

وحصد الأهلي لقب البطولة 3 مرات سابقة أخرهم نسختي 2017 و2018 على التوالي.

ولم يغب الأهلي عن المباراة النهائية منذ عام 2013 سوى في نسخة 2016 وبذلك يتواجد للمرة الثامنة في أخر تسع نسخ.

وسبق لإسلام حسن قائد الفريق الفوز بألقاب الأهلي الثلاثة في كأس الكؤوس أعوام 2013 و2017 و2018.

وبشكل عام لم تغب الفرق المصرية عن النهائي منذ عام 2008 عندما كان النهائي وقتها بين الإفريقي التونسي ومولودية سعيدة الجزائري.

ويصل وداد سمارة إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه ولم يسبق لفريق مغربي التتويج باللقب سوى عن طريق كوكب مراكش في 1996.

وكانت أفضل مراكز وداد سمارة الحصول على البرونزية في نسختي 2017 و2018 وكانت المفارقة هي مواجهة الأهلي في نصف النهائي وقتها وحصول الأحمر على اللقب في المرتين.

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