بسبب الإصابات.. ارتفاع عدد العائدين لبايرن من معسكرات منتخباتهم

ارتفع عدد اللاعبين العائدين لنادي بايرن ميونيخ بإصابات من منتخبات بلادهم إلى 3.

قبل يومين، اضطر دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ لمغادرة معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة.

وأفاد بايرن في بيان عبر موقعه: "لقد ترك توماس مولر وكورينتين توليسو معسكري منتخبي ألمانيا وفرنسا على الترتيب بداعي الإصابة".

وأضاف "يعاني مولر من إصابة في الفخذ، بينما اشتكى توليسو من إصابة في الساق".

وأتم البيان "ترتب على هذه المستجدات عودة الثنائي إلى ميونيخ".

وتخوض منتخبات أوروبا تصفيات كأس العالم 2022 خلال فترة التوقف الدولي بسبتمبر الجاري.