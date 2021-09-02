بسبب الإصابات.. ارتفاع عدد العائدين لبايرن من معسكرات منتخباتهم

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 11:42

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

ارتفع عدد اللاعبين العائدين لنادي بايرن ميونيخ بإصابات من منتخبات بلادهم إلى 3.

قبل يومين، اضطر دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ لمغادرة معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة.

وأفاد بايرن في بيان عبر موقعه: "لقد ترك توماس مولر وكورينتين توليسو معسكري منتخبي ألمانيا وفرنسا على الترتيب بداعي الإصابة".

وأضاف "يعاني مولر من إصابة في الفخذ، بينما اشتكى توليسو من إصابة في الساق".

وأتم البيان "ترتب على هذه المستجدات عودة الثنائي إلى ميونيخ".

وتخوض منتخبات أوروبا تصفيات كأس العالم 2022 خلال فترة التوقف الدولي بسبتمبر الجاري.

بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك - هل تعرف كريستيانو رونالدو جيدا؟ 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استبعاد رمضان صبحي من بعثة مصر أمام الجابون للإصابة 10 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول – إيهاب جلال يتفق مع الإسماعيلي على الاستمرار 31 دقيقة | الدوري المصري
بارالمبياد طوكيو - الميدالية السابعة.. الزيات يحصد فضية التايكوندو بعد الانسحاب متأثرا بإصابته 46 دقيقة | طوكيو 2020
مصدر من المنتخب لـ في الجول: صلاح والنني يتواجدان أمام الجابون 54 دقيقة | منتخب مصر
إصابة جيرو بفيروس كورونا 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
أحمد سامي: أسعار اللاعبين مبالغ فيها.. حسام البدري معذور لكن لم أفهم تواجد أفشة والسعيد سويا ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – الأندية ترفض فصل الشركات.. وتحديد تقسيمة المجموعات ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
قد ينال إعجابك