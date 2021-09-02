مواعيد مباريات الخميس 2 سبتمبر 2021.. الأهلي بنهائي إفريقيا لليد وتصفيات كأس العالم

تستمر مباريات التوقف الدولي بمواجهات تصفيات كأس العالم 2022 في مختلف القارات.

كما يلعب الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد أمام وداد سمارة المغربي.

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وتقام المباراة الساعة 5:30 مساء اليوم الخميس وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية 3 أو عبر صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

وفي تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا يفتتح منتخب المغرب مبارياته أمام السودان، بينما تستضيف الجزائر منتخب جيبوتي.

وفي أوروبا يلعب منتخب السويد أمام إسبانيا في الساعة 8:45 مساء بينما إيطاليا تستضيف منتخب بلغاريا في نفس التوقيت.

وفي أمريكا الجنوبية يحل منتخب كولومبيا ضيفا على بوليفيا الساعة 10 مساء.

وتحل البرازيل ضيفا على تشيلي الساعة 3 فجر الجمعة، وفي نفس التوقيت تحل الأرجنتين ضيفا على فنزويلا.