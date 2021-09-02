مواعيد مباريات الخميس 2 سبتمبر 2021.. الأهلي بنهائي إفريقيا لليد وتصفيات كأس العالم

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 11:38

كتب : FilGoal

أبرز صور تتويج فريق الأهلي لكرة اليد ببطولة كأس الكؤوس

تستمر مباريات التوقف الدولي بمواجهات تصفيات كأس العالم 2022 في مختلف القارات.

كما يلعب الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد أمام وداد سمارة المغربي.

لمتابعة مواعيد المباريات من هنا

أخبار متعلقة
تصفيات كأس العالم – بقيادة فان خال.. هولندا تتعادل مع النرويج وتشعل المجموعة تصفيات كأس العالم - رونالدو التاريخي يقود البرتغال لانتصار قاتل على أيرلندا تصفيات كأس العالم - فرنسا بعشرة لاعبين تتعادل مع البوسنة والهرسك.. وتحافظ على الصدارة تصفيات كأس العالم – السنغال تفتتح المشوار بالفوز على توجو.. وتعادل بين غينا وغينيا بيساو

وتقام المباراة الساعة 5:30 مساء اليوم الخميس وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية 3 أو عبر صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

وفي تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا يفتتح منتخب المغرب مبارياته أمام السودان، بينما تستضيف الجزائر منتخب جيبوتي.

وفي أوروبا يلعب منتخب السويد أمام إسبانيا في الساعة 8:45 مساء بينما إيطاليا تستضيف منتخب بلغاريا في نفس التوقيت.

وفي أمريكا الجنوبية يحل منتخب كولومبيا ضيفا على بوليفيا الساعة 10 مساء.

وتحل البرازيل ضيفا على تشيلي الساعة 3 فجر الجمعة، وفي نفس التوقيت تحل الأرجنتين ضيفا على فنزويلا.

كرة يد الأهلي تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أخر الأخبار
بسبب الإصابات.. ارتفاع عدد العائدين لبايرن من معسكرات منتخباتهم 20 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 2 سبتمبر 2021.. الأهلي بنهائي إفريقيا لليد وتصفيات كأس العالم 24 دقيقة | مصر
بارالمبياد طوكيو 2020 - منتخب الطائرة جلوس ينهي في المركز الخامس 43 دقيقة | طوكيو 2020
أسوان يعلن انتقال شبانة إلى الزمالك 54 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو بعد رقمه القياسي: لم أتوقف عن العد بعد 11 ساعة | أوروبا
دي ماريا: كانت هناك فرص عديدة للذهاب لـ برشلونة للعب بجوار ميسي 11 ساعة | أوروبا
مؤتمر مدرب أنجولا: لولا الغيابات لكانت مباراتنا مع مصر أقوى.. افتقدنا 15 لاعبا 12 ساعة | إفريقيا
تصفيات كأس العالم – بقيادة فان خال.. هولندا تتعادل مع النرويج وتشعل المجموعة 12 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
قد ينال إعجابك