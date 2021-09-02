بارالمبياد طوكيو 2020 - منتخب الطائرة جلوس ينهي في المركز الخامس

أنهى منتخب مصر لرجال كرة الطائرة جلوس منافسات الألعاب البارالمبية في المركز الخامس.

وتغلب منتخب مصر على ألمانيا في مباريات ترتيب المراكز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وكانت مصر قد حصدت برونزية النسخة الأخيرة من الألعاب البارالمبية والتي أقيمت في ريو 2016.

وودع منتخب مصر النسخة الحالية من دور المجموعات بعد خسارتين أمام البوسنة والهرسك واللجنة الأولمبية الروسية.

وفاز المنتخب في الشوط الأول بنتيجة 25-23 قبل أن تعادل ألمانيا النتيجة في الشوط الثاني 24-26.

وفي الشوط الثالث حسمه الفراعنة 25-18 بينما ألمانيا فازت 25-22 في الشوط الرابع.

ونجح منتخب مصر الفوز في الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 15-8 ليحسم المباراة والمركز الخامس.