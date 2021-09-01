تصفيات كأس العالم – بقيادة فان خال.. هولندا تتعادل مع النرويج وتشعل المجموعة

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 23:36

كتب : عبد الرحمن فوزي

ممفيس ديباي ودافي كلاسين

تعادل منتخب هولندا مع النرويج بهدف لكل فريق في المباراة التي بأقيمت على ملعب أوليفال بالنرويج ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

تقدم إيرلنج هالاند للنرويج في الدقيقة الـ 20 بعدما تلقى تمريرة من ستيفان سترادنبيرج داخل منقطة الجزاء ليسجل هالاند في المرمى بصعوبة.

وتعادل دافي كلاسين لهولندا في الدقيقة الـ 36 مستغلا عرضية فينالدوم داخل منطقة الجزاء ليسدد كلاسين القادم من الخلف مباشرة داخل المرمى.

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المباراة كانت هي الأولى تحت القيادة الفنية لمدرب هولندا الجديد لويس فان خال الذي تولى المسؤولية خلفا لفرانك دي بور الذي رحل عن تدريب هولندا بعد يورو 2020.

وفي نفس التوقيت تعادل منتخب تركيا مع مونتنيجرو بهدفين لكل فريق، بينما فاز لاتفيا على جبل طارق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بتلك النتائج أصبح ترتيب المجموعة السابعة كالآتي

1- تركيا (8)

2- هولندا (7)

3- مونتنيجرو (7)

4- النرويج (7)

5- لاتفيا (4)

6- جبل طارق (6)

وستقام مباريات الجولة الخامسة من المجموعة يوم السبت 4 سبتمبر وستكون المباريات كالتالي

جبل X طارق تركيا

هولندا X مونتنيجرو

لاتفيا X النرويج

تصفيات كأس العالم هولندا النرويج
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