تصفيات كأس العالم - رونالدو التاريخي يقود البرتغال لانتصار قاتل على أيرلندا

في ليلية لم يعانق فيها كريستيانو رونالدو التاريخ، بل جلس منفردا على عرشه، أخذ بيد البرتغال مجددا وقلب تأخرها إلى فوز على أيرلندا بالوقت القاتل.

فاز منتخب البرتغال على أيرلندا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب ألجارفي في البرتغال، ضمن مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

سجل جون إجان هدف أيرلندا الوحيد، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدفا البرتغال.

وصف المباراة

بدأ منتخب البرتغال بثلاثي هجومي مكون من كرستيانو رونالدو، ودييجو جوتا، ورافا سيلفا.

شهدت الدقيقة الـ 15 إهدار كرستيانو رونالدو لركلة جزاء تصدى لها الحارس جافين بازونو بنجاح.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تمكن منتخب أيرلندا من تسجيل هدف عكس اتجاه اللعب عن طريق جون إيجان برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها جيمي مكجارث.

وفي الشوط الثاني كثف منتخب البرتغال هجماته لتحقيق التعادل وكانت أخطر الفرص عن طريق بيرناردو سيلفا الذي مر من مدافع أيرلندا وسدد الكرة أعلى المرمى من داخل منطقة الست أمتار.

وفي الدقيقة الـ 89 توغل جونزالو جيديش لاعب البرتغال وأرسل عرضية رائعة قابلها رونالدو برأسية مسجلا هدف التعادل للبرتغال.

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وفي الدقيقة الـ 96 أرسل جواو ماريو تلك المرة عرضية أخرى ليقابلها رونالدو مرة أخرى برأسية رائعة داخل المرمى ليهدي الفوز لمنتخب البرتغال في الثواني الأخيرة.

بهدفي رونالدو تمكن من الانفراد بلقب الأكثر تهديفا بقميص المنتخبات بوصوله للهدف رقم 111، متخطيا الإيراني علي دائي صاحب الـ 109 هدف.

وفي مباراة أخرى في المجموعة تمكن منتخب لوكسمبورج من الفوز على أذربيجان بهدفين مقابل هدف واحد

بتلك النتيجة ارتفع رصيد البرتغال للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة الأولى وبفارق ثلاث نقاط عن منتخب صربيا الذي لعب مباراة أقل.

بينما ظل منتخب أيرلندا في المركز الرابع بدون نقاط وبفارق الأهداف فقط عن أذربيجان صاحب المركز الخامس.

فيما ارتفع رصيد لوكسبمورج للنقطة السادسة في المركز الثالث.

وسيلعب منتخب البرتغال مباراته المقبلة في التصفيات مع أذربيجان خارج ملعبه يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، بينما سيلتقي منتخب أيرلندا مع أذربيجان أيضا على ملعبه يوم السبت 4 سبتمبر.