تصفيات كأس العالم - فرنسا بعشرة لاعبين تتعادل مع البوسنة والهرسك.. وتحافظ على الصدارة

تعادل المنتخب الفرنسي مع البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد المنتخب الفرنسي مع أوكرانيا والبوسنة والهرسك وفنلندنا وكازخستان في المجموعة الرابعة.

تقدم إدين دجيكو لمنتخب البوسنة أولا في الدقيقة 36 قبل أن يدرك أنطوان جريزمان التعادل بعدها بأربع دقائق.

المباراة شهدت تلقي جوليس كوندي للبطاقة الحمراء بعد تدخل قوي على سعيد كولاسيناك مع الدقيقة 51.

في نفس المجموعة، تعادلت أوكرانيا وكازخستان بهدفين لكل منتخب.

سجل لأوكرانيا دانييلو سيكان ورومان يارمتشوك بينما سجل هدفي كازاخستان روسلان فاليولين.

بعد المباراتين، واصل المنتخب الفرنسي تصدره للمجموعة برصيد ثماني نقاط، أوكرانيا في المركز الثاني بأربع نقاط، فنلندا والبوسنة والهسرك وكازاخستان نقطتين.