سبورت تكشف عن شروط لابورتا لتمديد تعاقد كومان

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 22:09

كتب : عبد الرحمن فوزي

جوان لابورتا - رونالد كومان

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن شروط خوان لابورتا رئيس برشلونة لتمديد تعاقد رونالد كومان مدرب النادي لموسم آخر.

وقالت سبورت إن لابورتا ووكيل المدرب الهولندي قد اجتمعا من أسبوعين من أجل الحديث عن تمديد التعاقد لضمان استمرارية المشروع.

الشرط الأول للابورتا هو أن يلعب الفريق بشكل جيد، ولا يفقد الديناميكية في الأداء كما حدث مع نهاية الموسم الماضي.

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وأيضا يريد لابورتا ضمان أن ما حدث من تراجع في الشوط الثاني مثل مباراة أتليتيك بلباو وخيتافي لن يتكرر مرة أخرى، ليتأكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح.

الشرط الثاني والأهم هو تحقيق البطولات وهو هدف لابورتا منذ ترشحه لرئاسة النادي، والأولوية هي تحقيق الدوري ودوري أبطال أوروبا.

الجانب الثالث من الاتفاق يمكن في اكمال الإستراتيجية التي يسير عليها النادي في إعطاء الفرصة لانفجار موهبة ريكي بويج، وإدخال أومتيتي للمنظومة والفريق مرة أخرى.

كومان تولى تدريب برشلونة مع بداية الموسم الماضي ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا.

برشلونة رونالد كومان خوان لابورتا
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