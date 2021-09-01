تصفيات كأس العالم – السنغال تفتتح المشوار بالفوز على توجو.. وتعادل بين غينا وغينيا بيساو

فاز منتخب السنغال على توجو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على لات ديور في السنغال ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم ساديو مانيه للسنغال في الدقيقة الـ 56 بعدما تلقى تمريرة من بولاي ديا داخل منطقة الجزاء ليستلم ماني الكرة ويسدد في المرمى مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 81 أضاف أبدو ديالو الهدف الثاني مستغلا ركلة ركنية اطدمت بالدفاع ليجدها أمام المرمى مبشارة ويسدد بقوة في الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد السنغال للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الثامنة بانتظار مباراة جمهورية الكونغو وناميبيا والتي ستقام غدا.

وفي مباراة أخرى تعادل منتخب غينيا بيساو مع غينيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول.

تقدم فرانسوا كامانو لغينيا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من نابي كيتا ليضعه بحالة انفراد ويسجل الكرة من لمسة واحدة في المرمى.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقة واحدة تعادل جوسيف مينديز لغينيا بيساو مستغلا خطأ الدفاع الذي تركه يتوغل بسهولة داخل منطقة الجزاء ويسجل في الشباك.

بتلك النتيجة حصل المنتخبين النقطة الأولى في مشوارهما في التصفيات ليتقاسما صدارة المجموعة التاسعة في انتظار مباراة المغرب والسودان والتي ستقام غدا.