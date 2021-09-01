موريبا: الفترة الماضية كانت الأصعب في حياتي.. وسمعت الكثير من الأكاذيب في برشلونة

خرج اللاعب الشاب إلايش موريبا المُنتقل حديثا إلى لايبزيج الألماني، عن صمته وتحدث عن الفترة الماضية له مع فريقه السابق برشلونة.

وقال موريبا في تصريحات له نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية: "كانت الأشهر الماضية هي الأصعب في حياتي، لقد تلقينا رسائل قبيحة في فريق الشباب ولكن تمكنا من تحمل ذلك لوجودنا في النادي، لم أستحق تلك الرسائل".

وأضاف "قيل الكثير من الأشياء غير الصحيحة وكان علينا الاحتفاظ بها الهدوء احتراما لبرشلونة، الأشياء التي قيلت في الصحافة لم تكن نزيهة على الإطلاق".

وتابع "لقد قيلت الكثير من الأكاذيب، لا ينبغي أن ننسى أن النادي قرر عدم السماح لي بالعمل بموجب أوامر من رونالد كومان المدير الفني بسبب عدم قبولي عرض التجديد".

وأوضح "لقد تحسنت في برشلونة، بسبب دعم الجماهير لي، ستظل دائما برشلونة في قلبي".

وعن مستقبل النادي الكتالوني وزميله أنسو فاتي: "برشلونة مرت بشهور صعبة وأتمنى الأفضل للنادي وجميع الشباب، وخاصة أنسو فاتي، لقد رأيت أنهم أعطوه رقم 10 وهو الشخص الذي يستحقها، أتمنى له الأفضل".

وعن مواجهة ليونيل ميسي في دوري الأبطال، حيث أن لايبزيج سيواجه باريس سان جيرمان في البطولة، قال موريبا: "إنه حلم أي طفل أن يلعب مع ميسي، ما يفعله لا يصدق، أفضل شئ هو أنه شخص جيد جدا خارج الملعب، ويحاول مساعدة الشباب".

وأضاف " نواجه بعضنا البعض؟، بالتأكيد سنتصافح، كل واحد يدافع عن ناديه وسأبذل قصارى جهدي من أجل لايبزيج".

وكان لايبزيج الألماني أعلن انضمام إلايش موريبا إلى الفريق لمدة 4 مواسم قابله للمتديد لموسم إضافي، بمبلغ 16 مليون يورو وحصول برشلونة على نسبة 10% في حالة بيع اللاعب إلى أي نادي آخر.