موريبا: الفترة الماضية كانت الأصعب في حياتي.. وسمعت الكثير من الأكاذيب في برشلونة

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 21:22

كتب : عمر خالد

إلاش موريبا

خرج اللاعب الشاب إلايش موريبا المُنتقل حديثا إلى لايبزيج الألماني، عن صمته وتحدث عن الفترة الماضية له مع فريقه السابق برشلونة.

وقال موريبا في تصريحات له نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية: "كانت الأشهر الماضية هي الأصعب في حياتي، لقد تلقينا رسائل قبيحة في فريق الشباب ولكن تمكنا من تحمل ذلك لوجودنا في النادي، لم أستحق تلك الرسائل".

وأضاف "قيل الكثير من الأشياء غير الصحيحة وكان علينا الاحتفاظ بها الهدوء احتراما لبرشلونة، الأشياء التي قيلت في الصحافة لم تكن نزيهة على الإطلاق".

أخبار متعلقة
سبورت: برشلونة يستعد لتجديد تعاقد ديمبيلي أنطوان جريزمان في رساله وداعية لـ برشلونة: أنا حزين زيادة نسبة الحضور الجماهيري في إسبانيا سبورت: ماتيو وتياجو ميسي ينضمان لـ باريس سان جيرمان

وتابع "لقد قيلت الكثير من الأكاذيب، لا ينبغي أن ننسى أن النادي قرر عدم السماح لي بالعمل بموجب أوامر من رونالد كومان المدير الفني بسبب عدم قبولي عرض التجديد".

وأوضح "لقد تحسنت في برشلونة، بسبب دعم الجماهير لي، ستظل دائما برشلونة في قلبي".

وعن مستقبل النادي الكتالوني وزميله أنسو فاتي: "برشلونة مرت بشهور صعبة وأتمنى الأفضل للنادي وجميع الشباب، وخاصة أنسو فاتي، لقد رأيت أنهم أعطوه رقم 10 وهو الشخص الذي يستحقها، أتمنى له الأفضل".

وعن مواجهة ليونيل ميسي في دوري الأبطال، حيث أن لايبزيج سيواجه باريس سان جيرمان في البطولة، قال موريبا: "إنه حلم أي طفل أن يلعب مع ميسي، ما يفعله لا يصدق، أفضل شئ هو أنه شخص جيد جدا خارج الملعب، ويحاول مساعدة الشباب".

وأضاف " نواجه بعضنا البعض؟، بالتأكيد سنتصافح، كل واحد يدافع عن ناديه وسأبذل قصارى جهدي من أجل لايبزيج".

وكان لايبزيج الألماني أعلن انضمام إلايش موريبا إلى الفريق لمدة 4 مواسم قابله للمتديد لموسم إضافي، بمبلغ 16 مليون يورو وحصول برشلونة على نسبة 10% في حالة بيع اللاعب إلى أي نادي آخر.

إلايش موريبا لايبزيج برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب أنجولا: لولا الغيابات لكانت مباراتنا مع مصر أقوى.. افتقدنا 15 لاعبا 19 دقيقة | إفريقيا
تصفيات كأس العالم – بقيادة فان خال.. هولندا تتعادل مع النرويج وتشعل المجموعة 43 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - رونالدو التاريخي يقود البرتغال لانتصار قاتل على أيرلندا 49 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مؤتمر البدري: غير راضيين عن الأداء.. وهذا موقف صلاح والنني من مباراة الجابون 51 دقيقة | إفريقيا
مجموعة مصر – ليبيا تهزم الجابون +89 وتشارك الفراعنة الصدارة ساعة | منتخب مصر
ضربة بداية ناجحة.. مصر تبدأ طريق المونديال بالفوز على أنجولا ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - فرنسا بعشرة لاعبين تتعادل مع البوسنة والهرسك.. وتحافظ على الصدارة ساعة | أوروبا
سبورت تكشف عن شروط لابورتا لتمديد تعاقد كومان 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك