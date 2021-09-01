المقاولون العرب يعلن عبر في الجول ضم نجم موريتانيا
الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 20:52
كتب : أحمد شاكر
تعاقد نادي المقاولون العرب مع مامادو نياس نجم منتخب موريتانيا.
مامادو نديوكو نياس
النادي : الإنتاج الحربي
وكشف محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون، عن ضم مامادو نياس لاعب الإنتاج الحربي.
وقال محمد عادل في تصريحات لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع مامادو نياس لاعب الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر".
وأتم "اللاعب وقع على عقود انضمامه لنا لمدة ثلاثة مواسم مقبلة".
مامادو نياس انضم للإنتاج الحربي عام 2019 قادما من فريق سلام زغراطة اللبناني.
صاحب الـ27 عاما شارك مع الإنتاج الحربي في 28 مباراة. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.
ويملك نياس 30 مباراة دولية رفقة منتخب موريتانيا. سجل فيهم 4 أهداف.
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