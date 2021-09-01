نادر السيد لـ في الجول: طموح أحمد بلا حدود.. وسيظل ابنا للزمالك

صرح نادر السيد حارس منتخب مصر التاريخي بأن أحمد نجله وحارس الزمالك يملك طموحا بلا حدود في رحلته الاحترافية.

نادي الزمالك أعلن إعارة أحمد نادر السيد حارس الفريق الشاب إلى فريق فيزيلا البرتغالي لمدة موسمين.

وقال نادر السيد في تصريحات لـFilGoal.com: "إدارة الزمالك سهلت احتراف نجلي، وطموحه بلا حدود".

وأضاف "سعيد بما وصل له نجلي، وأتمنى أن يحالفه التوفيق فيما هو قادم".

نادر السيد أتبع "إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب وحسين السيد متفهمين جيدا معنى الاستثمار والتطور الفني والذهني للاعب وهذا ما لمسته بهما".

وأتم "أحمد ابن الزمالك وسيظل مرتبطا به مهما انتقل بين الأندية. طموح أحمد بلا حدود، وسيقاتل من أجل تحقيق أفضل شيء لبلده ولناديه".

ويعد أحمد نادر السيد هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر تحت 20 سنة.