انتهت في مجموعة مصر – ليبيا (2)-(1) الجابون.. فوز قاتل لـ فرسان المتوسط

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

منتخب ليبيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليبيا والجابون، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
خبر في الجول – كاف يرفض حضور الجماهير مباراة ليبيا "التصفيات كاملة بمدرجات خاوية" سيف الدين الجزيري: سجلت من أول فرصة أمام ليبيا.. وكل لاعب يُظهر ما لديه ليؤكد أنه يستحق الجزيري يسجل ونسور تونس تفترس ليبيا بخماسية.. وهدف قاتل يؤهل غينيا الاستوائية لأمم إفريقيا قرعة كأس العرب - مصر ضد الجزائر وتواجه السودان أو ليبيا.. والمغرب مع السعودية

نهاية المباراة بفوز ليبيا بهدفين مقابل هدف.

ق. 89 جوووول قااااتل لليبيا. عرضية من السنوسي، قابلها سند الورفلي برأسية في المرمى.

ق. 52 تصويبة قوية من أحمد القدري يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق. 46 بينية إلى أوباميانج الذي يسدد من على حدود منطقة الجزاء في العارضة العلوية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 27 جووول التعااادل لـ ليبيا. ركنية من أحمد القدري قابلها علي سلامة برأسية في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 11 جووول أول لـ الجابون عن طريق أندريه بوكو بعد تصويبة R2 رائعة سكنت الشباك.

بداية المباراة

تصفيات المونديال ليبيا الجابون
نرشح لكم
أخر الأخبار
ضربة بداية ناجحة.. مصر تبدأ طريق المونديال بالفوز على أنجولا 7 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - فرنسا بعشرة لاعبين تتعادل مع البوسنة والهرسك.. وتحافظ على الصدارة 22 دقيقة | أوروبا
سبورت تكشف عن شروط لابورتا لتمديد تعاقد كومان 54 دقيقة | الدوري الإسباني
موريبا: الفترة الماضية كانت الأصعب في حياتي.. وسمعت الكثير من الأكاذيب في برشلونة ساعة | أوروبا
تصفيات كأس العالم – السنغال تفتتح المشوار بالفوز على توجو.. وتعادل بين غينا وغينيا بيساو ساعة | تصفيات كأس العالم
المقاولون العرب يعلن عبر في الجول ضم نجم موريتانيا 2 ساعة | ميركاتو
نادر السيد لـ في الجول: طموح أحمد بلا حدود.. وسيظل ابنا للزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت تصفيات المونديال – مصر (1)-(0) أنجولا.. نهاية اللقاء بفوز الفراعنة 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك