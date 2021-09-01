انتهت تصفيات المونديال – مصر (1)-(0) أنجولا.. نهاية اللقاء بفوز الفراعنة

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف أفشة في أنجولا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وأنجولا، ضمن مباريات الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022.

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نهاية المباراة بفوز مصر بهدف.

ق. 91 حمدي فتحي يشارك بدلا من أفشة.

ق. 89 تصويبة من محمد شريف يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق. 88 تبديل أخير لأنجولا بدخول سيموني إدواردو بدلا من إيناسيو سانتوس.

ق. 87 طولية من أفشة إلى محمد شريف الذي أعادها إلى السعيد الذي سدد ضعيفة في يد الحارس.

ق. 77 أيمن أشرف يشارك بدلا من أحمد فتوح.

ق. 76 زيتو لوفومبو يشارك بدلا من فيلاديمير إيدرسون.

ق. 75 ركنية قابلها الونش برأسية في يد الحارس.

ق. 67 عبد الله السعيد ورمضان صبحي يشاركان بدلا من حسين الشحات، وأحمد سيد "زيزو".

ق. 60 آري بابل يشارك بدلا من جواو باتشي في صفوف أنجولا.

ق. 47 تصويبة من أفشة تصطدم بالدفاع وكادت تسكن الشباك لكن تتحول إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 محمد شريف يتوغل داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أفشة ويسدد فوق المرمى.

ق. 28 تصويبة من فريدي فوق المرمى.

ق. 24 خطأ من الونش وفريدي يقطع ويتوغل ويدخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية ينقذها طارق حامد.

ق. 17 فريدي يمر بمهارة من فتوح ويرسل عرضية تمر من الجميع حتى يخرجها باهر المحمدي إلى ركنية.

ق. 14 أوووه عرضية أرضية من أفشة تمر من الجميع وتصل إلى زيزو الذي يسدد لكن الدفاع يتدخل في اللحظة الأخيرة.

ق. 7 مرتدة لأنجولا تصل إلى فابيو آبرو الذي يسدد بجانب مرمى الشناوي.

ق. 6 عرضية من زيزو إلى حسين الشحات الذي قابلها بلمسة بيسراه بجانب المرمى.

ق. 4 جوووووول أووول. أفشة يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 3 ضربة جزااااء لمصر بعد عرقلة لـ أحمد فتوح.

ق. 2 عرضية من فريدي باليندي إلى فلاديمير إيديسون الذي استلم الكرة على حدود الست ياردات وسدد بجانب القائم بقليل.

بداية المباراة

تصفيات المونديال مصر أنجولا
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