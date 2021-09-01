شكري نجيب يخطط للاحتراف الخارجي

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 20:15

كتب : ياسر الشريف

شكري نجيب ومحمد عواد - الزمالك والإسماعيلي

كشف عماد سليمان المشرف العام على الإسماعيلي عن تقدم النادي بعرض لشكري نجيب من أجل تمديد تعاقده.

وقال عماد سليمان إن اللاعب قد طلب مهلة للتفكير قبل الرد على عرض الإسماعيلي.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن سبب تأجيل قرار اللاعب يعود إلى رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

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وتلقى اللاعب عروض خارجية ويريد خوض تجربة الاحتراف، ولكن إن لم يوفق في الاستقرار على أي منها فإن رغبته ستكون هي الاستمرار مع الإسماعيلي.

ويتبقى موسم واحد فقط في العقد الحالي لشكري نجيب مع الإسماعيلي، وسيحق له التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وشارك نجيب الموسم الماضي مع الإسماعيلي في 34 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفا وصناعة هدفين آخرين.

الإسماعيلي شكري نجيب
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