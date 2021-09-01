مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 19:36

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على موعد استئناف بطولة كأس مصر للموسم الحالي، وتاريخ بداية الموسم الجديد.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "أرسلنا خطابات إلى الأندية اليوم الأربعاء، أخطرناهم فيها بـ مد فترة القيد الثانية للموسم الجديد إلى 7 أكتوبر بدلا من 20 سبتمبر عن الدوري الممتاز".

وأضاف "بطولة الكأس ستستأنف يوم 21 سبتمبر، على أن يبدأ الموسم الجديد عقب التوقف الدولي لشهر أكتوبر".

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فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر ستشهد خوض منتخب مصر لمباراتين أمام ليبيا ذهاب وإيابا يومي 6 و10 أكتوبر في تصفيات كأس العالم.

المصدر أتبع "أخطرنا الأندية أيضا برفع قوائم الأندية إلى 30 لاعبا، بالإضافة إلى 5 ناشئين تحت السن".

من جهة أخرى، علم FilGoal.com أيضا بأن اتحاد الكرة قرر تعديل موعد فترة القيد الثانية لدوري الدرجة الثانية لتكون حتى 14 أكتوبر، فيما مد فترة قيد الدرجة الثالثة إلى 19 أكتوبر.

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