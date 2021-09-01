زيادة نسبة الحضور الجماهيري في إسبانيا

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 19:11

كتب : عبد الرحمن فوزي

ملعب كامب نو

وافق المجلس الإقليمي الإسباني للصحة على زيادة نسبة الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية في إسبانيا إلى 60%.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نسبة الحضور قد ارتفعت في الملاعب المفنوحة إلى 60% بدلا من 40 %.

بينما ستكون النسبة في الملاعب المغلقة والصالات مثل الصالات المغطاة 40 % بدلا من 30%.

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وستحتفظ الحكومات الإقليمية بحق تقليص نسبة الحضور في كل إقليم على حدة إذا رأت أن ذلك ضروريا وفقا لتطور الوباء في كل إقليم.

وبتلك النسبة، سيتمكن ملعب "كامب نو" من استيعاب نحو 60 ألف متفرج في المباراة، بينما سيتمكن 48 ألف متفرج من الحضور في ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسيعود ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة المباريات لأول مرة منذ 2019 في الجولة المقبلة عندما يستضيف ريال مدريد فريق سيلتا فيجو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني يوم الأحد 12 سبتمبر.

وسيتم إجراء اجتماع في نهاية الشهر الحالي للوقوف على نسبة الحضور الجديدة سواء بزيادتها أو تقليصها أو تثبيتها على حسب تطور أوضاع وباء كورونا.

الدوري الإسباني
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