كرة يد – الأهلي يهزم إنتر كلوب ويتأهل لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 19:06

كتب : FilGoal

كرة يد - الأهلي والزمالك

تأهل فريق الأهلي لكرة اليد إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على إنتر كلوب الأنجولي.

وفاز الأهلي على إنتر كلوب بنتيجة 34-30 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت بينهما قبل قليل.

الفريق الأنجولي تقدم بفارق أهداف في فترة من المباراة، قبل أن يعود الأهلي ويتقدم بفارق 4 أهداف.

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إنتر كلوب عاد وأدرك التعادل أمام الأهلي، لكن الفريق الأحمر حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة بفارق 4 أهداف.

وينتظر الأهلي الفائز بين فريقي وداد سمارة المغربي، وجي إس كي الكونغولي، لمواجهته في النهائي المقرر له مساء غد الخميس.

التأهل للنهائي هو التاسع تاريخيا لـ الأهلي، والرابع على التوالي في تلك البطولة، والتي حصدها الأهلي ثلاث مرات من قبل.

ولم يغب الأهلي عن النهائي منذ عام 2013 سوى مرة واحدة، فيما خسر الفريق نهائي النسخة الماضية أمام النجم الساحلي التونسي.

ولم تغب الفرق المصرية بشكل عام عن نهائي كأس الكؤوس الإفريقية منذ عام 2008 عندما كان النهائي بين الإفريقي التونسي ومولودية سعيدة الجزائري.

كرة يد الأهلي كأس الكؤوس الإفريقية
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