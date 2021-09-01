أنطوان جريزمان في رساله وداعية لـ برشلونة: أنا حزين

ودع أنطوان جريزمان فريقه برشلونة السابق عقب الإنتقال إلى أتليتكو مدريد، برسالة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان نادي برشلونة أعلن عن عودة جريزمان مرة أخرى إلى ناديه السابق أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم الحالي بمبلغ يصل إلى 40 مليون يورو.

وقال جريزمان من خلال رسالته على موقع تويتر: "أعزائي مشجعي برشلونة، أود أن أشكركم على حبكم، لقد بذلت كل شيء لهذا القميص".

وأضاف "شاركت في هذا النادي الرائع وأنا حزين لأنني لم أستطع الاستمتاع أكثر منكم في المدرجات، لكنني فخور بأنني كنت أحدكم".

يذكر أن جريزمان صاحب الـ 30 عاما لعب 102 مباراة مع برشلونة في كل البطولات، سجل خلالهم 35 هدفا وصنع 17 آخرين.

وكان أنطوان جريزمان رحل عن أتلتيكو في عام 2019، وانتقل إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو في صفقة لم تقدم المنتظر منها حسب تأكيدات الكثيرين وهو ما دفع برشلونة للتخلي عن اللاعب الفرنسي.