هازارد: سأرد لـ ريال مدريد ما دفعه للتعاقد معي في الملعب

شدد البلجيكي إدين هازارد على عزمه مساعدة ريال مدريد ورد ما دفعوه للتعاقد معه على أرض الملعب.

هازارد انتقل لريال مدريد في صيف عام 2019 قادما من تشيلسي ليشارك في 46 مباراة فقط مع الفريق، سجل 5 اهداف وصنع 9 وغاب عن 59 مباراة.

وقال هازارد في تصريحات صحفية: ""يعتقد الناس أنني مصاب دائما، ولكن إذا راجعت مسيرتي ، فلن تجد لاعبا قد لعب العديد من المباريات التي لعبتها على مدار عشر سنوات".

وأضاف "افعل ما يجب أن أفعله. أعمل يوميًا معه المدرب البدني، لقد قمنا بعمل رائع في بداية الموسم. في الوقت الحالي تسير الأمور على ما يرام ، لكني لست جاهزا بنسبة 100% بعد".

وتابع "في بعض الأحيان يكون من الصعب عليك أن ترى نفسك تتعرض للإصابة. تريد أن تلعب وأنت في النادي تحاول لكن لا يزال لديك هذا الألم. هذه هي أسوأ اللحظات".

وواصل "لقد أنفق ريال مدريد بالفعل الكثير من المال للتعاقد معي، أريد أن أعيدها لكم على أرض الملعب. لقد وقعت لمدة خمس سنوات ولم يكن أول عامين جيدين الأولين لكن لدي ثلاثة آخرين لإثبات أهميتي".

وأتم "أتمنى أن ينجح الأمر وآمل أن أستيقظ ذات صباح وأجد نفسي مثاليا في التدريب. أنا في انتظار اللحظة التي يمكنني فيها إثبات قيمتها. "

هازارد شارك مع ريال مدريد في 3 مباريات هذا الموسم صنع خلالها هدفا واحدا