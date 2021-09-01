سبورت: ماتيو وتياجو ميسي ينضمان لـ باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نحلي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، انضما لصفوف الفريق الفرنسي.

وسيلعب تياجو في فريق 10 سنوات، فيما سينضم ماتيو إلى فريق أقل من 7 سنوات.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أن ماتيو وتياجو غير ملزمين بالبقاء في الفريق لأنه ليست لهم عقود. وفقا لتشريعات السلطة الأبوية، ويمكن لكل من ماتيو وتياجو اللعب في فريق آخر إذا أرادوا ذلك.

وأشارت سبورت إلى أن ميسي يحاول إقناع عائلته بالتكيف مع العاصمة الفرنسية بأسرع ما يمكن، بعد أن ظهر لأول مرة أمام ريمس نهاية الأسبوع الماضي.

وتابع تقرير سبورت أن ميسي ليس الأول الذي يقوم بتسجيل أبناءه في النادي الباريسي، تياجو سيلفا وزلاتان إبراهيموفيتش فعلوا ذلك أيضًا في ذلك الوقت.

وكان ليونيل ميسي ظهر بقميص باريس سان جيرمان أول مرة في مباراة رسمية أمام ريمس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي والتي انتهت بفوز باريس بهدفين مقابل لاشئ أحرزهما كيليان مبابي.