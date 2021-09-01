وصول رونالدو لن يمنعهم.. مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع هالاند

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

هالاند بوروسيا دورتموند

وضع مانشستر يونايتد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند هدفا له خلال سوق الانتقالات المقبل.

بحسب مارك اوجدن صحفي ESPN، فإن مانشستر يونايتد وضع هالاند كهدف رئيسي له الصيف القادم.

وصول رونالدو لن يمنع مانشستر يونايتد من محاولة التعاقد مع هالاند حيث ينتهي عقد كافاني الصيف المقبل وسيتبقى لرونالدو عام واحد في تعاقده.

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سيدخل مانشستر يونايتد في منافسة قوية مع أندية ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي للحصول على خدمات هالاند.

هالاند سجل 63 هدفا وصنع 18 آخرين في 64 مباراة لعبها مع بوروسيا دورتموند في جميع المسابقات.

الصحفي أشار إلى أن مانشستر يونايتد سيكون هدفه الثاني في سوق الانتقالات التعاقد مع ديكلان رايس متوسط ميدان وست هام.

مانشستر يونايتد تعاقد الصيف الماضي مع جادون سانشو ورافائيل فاران وكريستيانو رونالدو وتوم هيتون.

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