كوستيتش يكشف خدعة البريد الإلكتروني التي عطلت انتقاله لـ لاتسيو

فشلت صفقة انتقال الصربي فيليب كوستيتش من إينتراخت فرانكفورت إلى لاتسيو في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

النادي الألماني أعطى لنظيره الإيطالي عنوان بريد إلكتروني خاطئ ولم يتسنى للفريق الإيطالي حسم الصفقة.

وبحسب جانليوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي، فأن يوم الجمعة الماضية أوضح النادي الألماني طلب 13 مليون يورو لحسم الصفقة.

لاتسيو رفع من عرضه إلى 10 ملايين بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت وأرسلوا العرض عبر البريد الإلكتروني.

واكتشف فالي رمضاني وكيل اللاعب أن فرانكفورت أرسل بريدا إلكترونيا خاطئا للاتسيو، لإخبار اللاعب أن نادي العاصمة الإيطالي غير مهتم بالصفقة.

رمضاني أرسل لـ كوستيتش صورة من عرض لاتسيو الرسمي الذي لم يصل إلى فرانكفورت.

فصب اللاعب غضبه على إدارة النادي ورفض المشاركة في مواجهة أرمينيا بيلفيلد والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الألماني مطلع الأسبوع الجاري.

في المقابل رفض فرانفكورت السماح للاعب بالرحيل رغم أنهم أرسلوا للاتسيو لاحقا البريد الإلكتروني الصحيح.

الجناح الصربي البالغ 28 عاما ينتهي تعاقده مع فرانكفورت في 2023، وقد يعود لاتسيو لمحاولة ضمه مرة أخرى في سوق الانتقالات المقبلة.

ويلعب كوستيتش لصفوف فرانكفورت منذ موسم 2018-19 إذ شارك في 129 مباراة وسجل 26 هدفا.

وسبق له اللعب لأندية خرونيجين الهولندي وشتوتجارت وهامبورج في ألمانيا.

وعلى المستوى الدولي مثل منتخب بلاده في 38 مباراة دولية وسجل 3 أهداف.