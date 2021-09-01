بواتينج ينضم إلى ليون

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 15:50

كتب : FilGoal

بواتينج - ألمانيا - السويد

أعلن أولمبيك ليون يوم الأربعاء ضم جيروم بواتينج في صفقة انتقال حر.

جيروم بواتنج

النادي : بايرن ميونيخ

أولمبيك ليون

المدافع الذي أصبح حرا منذ نهاية عقده مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الماضي، وقع على عقد لمدة موسمين يمتد حتى صيف 2023.

عدم ارتباط بواتينج بأي فريق جعله يستطيع الانتقال لليون عقب نهاية فترة الانتقالات يوم 31 أغسطس.

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صاحب الـ32 عاما لعب مع بايرن ميونيخ لمدة 10 سنوات، فاز معهم بـ 9 بطولات دوري، وبطولتين لدوري أبطال أوروبا.

ليون يحتل المركز التاسع في جدول الدوري الفرنسي بعد مرور 4 جولات.

وقد تشهد مباراة ستراسبورج يوم 12 سبتمبر المشاركة الأولى للمدافع الألماني بقميص ليون.

جيروم بواتينج ليون بايرن ميونيخ
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