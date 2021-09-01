الصيادلة تكرم فريال أشرف وجيانا فاروق وهادية حسني

أقيم حفل ضخم فى أحد فنادق القاهرة بتنظيم نادي الصيادلة من أجل تكريم الصيادلة أبطال مصر فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو التى أقيمت خلال الفترة الماضية، وهن فريال أشرف بطلة ذهبية طوكيو، وجيانا فاروق الحاصلة على الميدالية البرونزية، بجانب هادية حسني عضو مجلس النواب وبطلة مصر فى الريشة الطائرة والتى مثلت مصر فى طوكيو 2020.

ورحب عمرو المغربي رئيس لجنة الشباب وأمين الصندوق فى نادي الصيادلة بالحضور، وأكد أن الأبطال المصريين قاموا بعزف سيمفونية جديدة فى أكبر المحافل الرياضية، فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على الدعم الذي يتلقاه الأبطال المصريين من الدولة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعربت فريال أشرف بطلة ذهبية مصر عن سعادتها البالغة، مشددة أن التكريم هذه المرة من نادي الصيادلة له بصمة كبيرة فى حياتي، وشرف كبير ليا التواجد وسط أفضل دكاترة مصر والتكريم الرائع.

بينما تحدثت جيانا فاروق بطلة برونزية مصر فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، مؤكدة أن التكريم مختلف هذه المرة خاصة أنه من نادي الصيادلة.

وقالت خلال حفل التكريم:" أشكر الدكاترة التى قدموا لي الدعم، وأشكر مسؤولو الصيادلة، أنه يتم تكريمي كـ دكتورة، حقيقي سعيدة للغاية.

بينما وجهت هادية حسني بطلة مصر فى الريشة الطائرة ونائب مجلس الشعب، الشكر للجميع مؤكدة أن التكريم هذا له طابع خاص خاصة أنه من بيتها.

وقالت هادية حسني خلال حفل التكريم:" سعدت بتواجدي فى احتفال الصيادلة وتواجد أساتذتي والذي قدموا لي الدعم الكبير حتي الوصول للحلم".

ووصفت هادية حسني حصول جيانا فاروق على برونزية الكاراتيه وفريال أشرف على الذهب بالانجاز الكبير لمصر والرياضة، قائلة:" فخورة ببنتي جيانا وفريال وأتمني أن الفترة المقبلة تظل دائمًا النجاحات الكبيرة متواجدة بالدعم ".

ويذكر أن عمرو المغربي رئيس لجنة الشباب وأمين الصندوق فى نادي الصيادلة هو من قام بتنظيم الحفل وترتيب كافة الأمور مع الأبطال المصريين لحضورهم.