سموحة يضم أحمد بيكهام من الأهلي

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 15:41

كتب : FilGoal

أحمد رمضان "بيكهام" - الأهلي

أعلن نادي سموحة التعاقد مع أحمد رمضان "بيكهام" ظهير أيمن الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأزرق في الموسم المقبل.

انتقال بيكهام لسموحة جاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وذلك بعد الصفقة التي تمت بين الأهلي وسموحة بانتقال حسام حسن مهاجم الفريق الأزرق إلى صفوف القلعة الحمراء.

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ومن المنتظر أن يعلن سموحة أيضا خلال الساعات القليلة المقبلة عن ضم فهد جمعة مهاجم شباب الأهلي على سبيل الإعارة.

ولا يزال يتبقى لسموحة التعاقد مع لاعب آخر من الأهلي، ومن المنتظر أن يتم الكشف عنه خلال أيام.

ولعب بيكهام مع الأهلي في الموسم الماضي 11 مباراة في الدوري، و5 في دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيكهام البالغ من العمر 24 عاما انضم للأهل بداية الموسم الماضي قادما من وادي دجلة.

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أحمد رمضان بيكهام سموحة الأهلي
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