أرقام في الجول - أفضل 10 مواهب في الدوري المصري 2020-2021

موسم استمر 260 يوما وأسفر عن بطل جديد وثلاثي يهبط منهم وادي دجلة الذي يهبط لأول مرة في تاريخه من الدوري المصري.

والأهم إنه أسفر عن عديد المواهب التي شغلت بال الساحة الكروية المصرية والتي ستكون بمثابة مستقبل ونواة المنتخب المصري بجميع فئاته في السنوات المقبلة.

FilGoal.com يعرض لكم أبرز المواهب التي مرت على الجميع في الدوري المصري موسم 2020-2021.

أحمد عاطف – وادي دجلة

18 مباراة فقط في الدوري واستطاع عاطف أن يخطف الأنظار له بكل قوة بعدما سجل 6 أهداف وصنع هدفا.

مهاجم دجلة البالغ 23 عاما تبادل مشاركته في مركزي المهاجم والجناح الأيمن.

أهداف عاطف الـ 6 جاءت من 16 تسديدة على مرمى الخصوم، كما تحصل على 3 ركلات جزاء لصالح الغزلان.

* أماكن تسديدات أحمد عاطف في الدوري

أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا

بعد تجربة الإعارة لموسمين مع الجونة، انفجر أحمد ياسر ريان في الدوري المصري وسجل بقميص سيراميكا كليوباترا 15 هدفا.

ظل ريان متصدرا لترتيب هدافي الدوري لأغلب فترات الموسم، بل وحجز مقعده في الأولمبياد وسجل في شباك أستراليا.

4 أهداف من الـ 15 التي سددها ريان هزت الشباك بنسبة 100% وتحصل على ركلتي جزاء، مساهما في 39% من أهداف سيراميكا كليوباترا في أول مواسمه.

ريان استغل تألقه واحترف قبل نهاية الموسم إلى ألتاي التركي بل وسجل في ظهوره الأول.

مصطفى البدري – الإنتاج الحربي

لعب مصطفى البدري في كل المراكز الهجومية مع الإنتاج الحربي وساهم في تأخير هبوط الفريق بل وتحقيق مركز أفضل من قاع جدول الترتيب.

وخلال 27 مباراة للاعب البالغ 24 عاما سجل 11 هدفا من 25 تسديدة على المرمى، بالإضافة لصناعة هدفين وتحصل على 3 ركلات جزاء.

لاعب الأهلي السابق أكمل 41 مراوغة صحيحة من 70، إجمالا ساهم في 35% من أهداف الفريق قبل هبوطه.

* أماكن تسديدات مصطفى البدري في الدوري

أحمد حمدي عبد القادر - سموحة

عاد للأهلي بعد تجربة احترافية وخرج معارا وتألق بقوة بقميص سموحة.

صاحب الـ 22 عاما سجل 10 أهداف وصنع 5 قائدا سموحة رفقة مصطفى فتحي لاحتلال المركز الرابع، وتحصل على ركلة جزاء.

وهو رابع أكثر لاعب إكمالا للمراوغات الناجحة برصيد 76 مراوغة في الدوري الموسم الحالي.

ناصر منسي – طلائع الجيش

مهاجم طلائع الجيش المُعار من بيراميدز، قاد الفريق للخروج من دوامة البدايات وتألق في الفترة الأخيرة من الموسم ليحجز له مكانا في النصف الأول من جدول الترتيب.

خلال 31 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 3 ليكون أفضل موسم له على المستوى التهديفي في الدوري المصري، كما سجل في 5 مباريات متتالية بالجولات الأخيرة، وتحصل على 3 ركلات جزاء.

كما تواجد مع المنتخب الأولمبي وصنع هدف مصر الثاني لعامر حمدي، وحاليا يعد على رادار الزمالك في انتظار موقف بيراميدز.

إبراهيم عادل – بيراميدز

20 عاما وفي أول مواسمه الحقيقية مع بيراميدز انفجر في الدوري، فسجل 10 أهداف من 18 تسديدة فقط وصنع هدفا.

يمتاز إبراهيم بقدرته على اللعب كجناح أيسر، ومع تاكيس جونياس لعب كمهاجم وهمي ليستغل قدراته ويتحصل على 3 ركلات جزاء.

سجل رغم قصر قامته هدفين بكرات رأسية و8 بقدمه اليمنى.

* أماكن تسديدات إبراهيم عادل في الدوري

عبد الغني محمد – الاتحاد

جناح أيمن ولاعب وسط مهاجم اعتمد عليه حسام حسن في مركز قلب الدفاع بسبب قدرته على التمرير بشكل صحيح.

لاعب وسط الاتحاد السكندري البالغ 19 عاما شارك في 24 مباراة سجل هدفين في شباك طلائع الجيش والإسماعيلي.

وعندما لعب كمدافع لم يخسر الفريق في 7 مباريات سوى مرتين فقط أمام الزمالك وإنبي وفاز في 4.

محمد صبحي – الاتحاد

حارس الزمالك المُعار لصفوف الاتحاد السكندري خرج بشباك نظيفة في 10 مباريات كثالث أكثر حارس في الدوري الموسم الحالي.

خاض 33 مباراة وتصدى لـ 76 تسديدة و5 انفرادات وركلتي جزاء واستقبل 35 هدفا بمعدل 1.1 لكل 90 دقيقة.

أكرم توفيق – الأهلي

لاعب وسط وظهير أيمن عند الحاجة، أكرم توفيق حل مشكلة مركز الظهير الأيمن في الأهلي بعدما شارك في 21 مباراة الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع 4.

نسبة دقة تمريراته وصلت إلى 86% واستعاد الكرة 175 وأرسل 13 عرضية صحيحة من أصل 44 بنسبة دقة 30%.

إمام عاشور – الزمالك

عقب حصوله على مساحة أكبر للمشاركة سواء في بداية الموسم أو عقب رحيل فرجاني ساسي، أثبت إمام عاشور إنه واحدا من أفضل لاعب الوسط الشباب.

سجل 5 أهداف 3 منها من خارج منطقة الجزاء بتصويبات قوية، وصنع 3 في 21 مباراة.

بلغت دقة تمريرات عاشور 85%وهو سابع لاعب تمريرا في صفوف الزمالك بشكل صحيح، وثالث أكثر لاعب استعادة للكرة بعد طارق حامد ومحمود حمدي الونش.

* أماكن تسديدات إمام عاشور في الدوري

أسماء تستحق الإشادة

سعيد الونش – مصر للمقاصة

صاحب القميص رقم 94 وابن الـ 19 عاما، يلعب في مركز الارتكاز، وشارك في 17 مباراة وأرسل تمريرات بدقة 84% واستعاد الكرة 132 مرة.

محمد شريف حتحوت – إنبي

جناح ومهاجم إنبي شارك فقط في 3 مباريات كأساسي و23 كبديل، لكنه سجل هدفين منها هدف ماراثوني أمام بيراميدز وصنع هدفا.

في أغلب الأوقات كان البديل الذي يقلب الأوضاع عند مشاركته في الدقائق الأخيرة مع الفريق البترولي.

محمود صابر – بيراميدز

لاعب النجوم المُعار لبيراميدز تألق في مشاركته الأخيرة بالدوري، فسجل ثنائية وصنع 5 خلال آخر 4 مباريات شارك بها أساسيا تحت قيادة تاكيس جونياس.

عبده يحيى – غزل المحلة

الجناح الأيمن البالغ 22 عاما تألق في أولى تجاربه في الدوري المصري بتسجيل 3 أهداف قاد هدفين منهما غزل المحلة للفوز على الزمالك ووادي دجلة.

هو ثاني أكثر لاعب إكمالا للمراوغات، وثالث أكثر لاعب تسديدا بين القائمين والعارضة في زعيم الفلاحين.

مصطفى دويدار – إنبي

ظهير أيسر إنبي المنضم من صفوف أسوان تألق بقميص الفريق البترولي، وهو ثاني أكثر لاعب إرسالا للعرضيات في الفريق البترولي الموسم المنقضي.

أرسل 13 عرضية صحيحة من أصل 86 وصنع هدفين خلال 30 مباراة خاضها كأساسي مع حلمي طولان.

ويعد دويدار أكثر من استعاد الكرة في الفريق برصيد 350 مرة.

مصدر الأرقام: كوراستاتس