تقرير: ميلان يستغل التوقف الدولي للتفاوض مع كيسي على التجديد

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 15:14

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - ميلان

يواصل ميلان مفاوضاته مع فرانك كيسي لاعب وسط الفريق من أجل تجديد تعاقده خلال الفترة الحالية.

فرانك كيسي

النادي : ميلان

ميلان

ويغيب كيسي عن منتخب كوت ديفوار خلال التوقف الدولي بسبب تعرضه لإصابة عضلية مع ميلان.

ويأمل ميلان في عودة كيسي وزلاتان إبراهيموفيتش إلى الملاعب عندما تستأنف مباريات الدوري الإيطالي.

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وكشفت صحيفة كوريير ديلو سبورت الإيطالية أن كيسي مستمر في ميلان ولن يسافر إلى كوت ديفوار.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب يعمل حاليا برنامجا تأهيليا من أجل العودة سريعا للملاعب.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بشأن تجديد عقد كيسي مستمرة حتى الآن.

وأضاف التقرير أن كيسي يطلب 7 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى 1.5 مليون يورو كمكافآت بينما قدّم ميلان 5.5 فقط.

ويستعد ميلان لمواجهة لاتسيو في سان سيرو يوم 12 سبتمبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ميلان فرانك كيسي
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