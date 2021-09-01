كرة سلة - الأهلي يضم مروان سرحان لمدة 4 سنوات

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 14:18

كتب : FilGoal

مروان سرحان - كرة سلة الأهلي

أعلن النادي الأهلي ضم مروان سرحان لاعب سلة سموحة لتدعيم صفوف الفريق.

وكشف الأهلي عن ضم مروان سرحان لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكان نادي سموحة قد نشر خلال الفترة الماضية رحيل مروان سرحان إلى الأهلي.

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وتعاقد الأهلي مع الإسباني أوجستي بوش لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويفتتح الأهلي بطولات الموسم الجديد بالمشاركة في البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في الإسكندرية.

ويستضيف الاتحاد السكندري البطولة العربية في الفترة من 29 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

كرة سلة الأهلي مروان سرحان
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